У каждого пятого родителя есть претензии к школе

Я нашел ошибку
Главные новости: 
Водитель установлен. За 5 лет управления транспортными средствами им допущено 38 административных нарушений в области безопасности дорожного движения.
В Самаре на Товарной водитель Газели насмерть сбил мужчину, переходившего дорогу, и уехал с места ДТП
В Центре предоставляется широкий спектр услуг для детей с ограниченными возможностями, в том числе детей-инвалидов, предоставляются различные курсы реабилитации, в зависимости от заболевания и пожеланий родителей.
В Большеглушицком реабилитационном центре презентуют новое стационарное отделение «Вместе с мамой»
В рамках мероприятия состоятся мастер-классы по обучению родителей по развитию практических навыков у детей с ОВЗ.
В Чапаевске пройдет день правовой защиты семей, воспитывающих детей с ОВЗ
Актуальность организации обучения русскому жестовому языку специалистов подведомственных учреждений министерства социально-демографической и семейной политики обусловлена тем, что при обращении инвалидов по слуху за услугами, и для решения их вопросов зач
В Самаре 20 специалистов, предоставляющих услуги инвалидам, прошли обучение русскому жестовому языку
В соревнованиях примут участие около 100 спортсменов из различных регионов страны. Боксеры, занявшие первые места, смогут претендовать на присвоение звания «Мастера спорта России».
В Самаре состоятся всероссийские соревнования по боксу на призы Василия Шишова
В соревнованиях приняли участие более 200 дзюдоистов из 43 стран.
Самарские спортсмены завоевали серебро и бронзу на Гран-при по дзюдо в Голландии
При наступлении навигационных сумерек, все маломерные суда должны быть оборудованы бортовыми огнями, если таковые предусмотрены заводом-изготовителем, а также топовым огнем белого цвета.
МЧС напоминает правила безопасного поведения на рыбалке
Будут проведены тематические конкурсы, селфи в детских удерживающих устройствах и другие интернет – акции.
Всех желающих приглашают принять участие во Всероссийской социальной интернет – кампании «Пристегнись, Россия!»
сегодня  Понедельник, 20 ноября, 16:49
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +3 °C, Тольятти  +2 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 20/11:
USD 59.63
-0.36
EUR 70.36
-0.34
Искать
Новости /  Общество /  Образование  

У каждого пятого родителя есть претензии к школе

20 ноября 2017 11:44
116
У каждого пятого родителя есть претензии к школе Больше всего нареканий вызывают нехватка педагогов и техническая оснащенность учебных заведений.
Больше всего нареканий вызывают нехватка педагогов и техническая оснащенность учебных заведений.

В России растет число родителей, недовольных школами. Это показал четырехлетний мониторинг РАНХиГС, проведенный по заказу правительства РФ. Качеством преподавания в школах респонденты в целом довольны — 86% считают его достаточно высоким, и этот показатель остается стабильным все последние годы. Но по отдельным вопросам доля недовольных с 2013-го по 2016-й выросла.
Самая тревожная тенденция, по мнению авторов исследования, — это ощутимый рост беспокойства родителей по поводу нехватки учителей. Если в 2014 году кадровый вопрос тревожил 12% родителей, то в 2016-м — 19,7%.
Растет и число родителей, которых не удовлетворяет техническая оснащенность школ. С 2013-го по 2016 год их доля увеличилась в полтора раза — с 8,2% до 12,1%, пишут "Известия".


Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
20 ноября 2017  15:52
В Центре предоставляется широкий спектр услуг для детей с ограниченными возможностями, в том числе детей-инвалидов, предоставляются различные курсы реабилитации, в зависимости от заболевания и пожеланий родителей.
В Большеглушицком реабилитационном центре презентуют новое стационарное отделение «Вместе с мамой»
В Центре предоставляется широкий спектр услуг для детей с ограниченными возможностями, в том числе детей-инвалидов, предоставляются различные... Социум
43
20 ноября 2017  15:32
В рамках мероприятия состоятся мастер-классы по обучению родителей по развитию практических навыков у детей с ОВЗ.
В Чапаевске пройдет день правовой защиты семей, воспитывающих детей с ОВЗ
В рамках мероприятия состоятся мастер-классы по обучению родителей по развитию практических навыков у детей с ОВЗ.  Социум
58
20 ноября 2017  15:31
Актуальность организации обучения русскому жестовому языку специалистов подведомственных учреждений министерства социально-демографической и семейной политики обусловлена тем, что при обращении инвалидов по слуху за услугами, и для решения их вопросов зач
В Самаре 20 специалистов, предоставляющих услуги инвалидам, прошли обучение русскому жестовому языку
Актуальность организации обучения русскому жестовому языку специалистов подведомственных учреждений министерства социально-демографической и семейной... Социум
57
Весь список

Здравоохранение
20 ноября 2017  12:30
Команда самарских медиков совершенствует знания английского языка Они тренируются перед Чемпионатом мира по футболу FIFA 2018.
Команда самарских медиков совершенствует знания английского языка
Они тренируются перед Чемпионатом мира по футболу FIFA 2018. Здравоохранение
140
20 ноября 2017  11:29
В Самарской области около 23 тысяч сотрудников различных учреждений привились от гриппа Подведены итоги вакцинации.
В Самарской области около 23 тысяч сотрудников различных учреждений привились от гриппа
Подведены итоги вакцинации. Здравоохранение
127
17 ноября 2017  17:32
Всего в этом году защитились от гриппа более миллиона жителей губернии – 1 323 000 человек, из них 10 000 беременных женщин и 355 124 детей, что составило 44 % от численности населения.
В губернии завершилась плановая профилактическая иммунизация против гриппа
Всего в этом году защитились от гриппа более миллиона жителей губернии – 1 323 000 человек, из них 10 000 беременных женщин и 355 124 детей, что составило 44 % от... Здравоохранение
235
Весь список
Новости медицины
8 ноября 2017  22:02
Пероксидная система – главное средство для дезинфекции линз
 Офтальмологи рекомендуют запомнить простое правило: чем дольше служат линзы, тем больше средств понадобится для ухода за ними.  Владельцам одноразовых КЛ... Новости медицины
167
17 октября 2017  09:19
Почему стоит проходить УЗИ хотя бы раз в год?
Почему стоит проходить УЗИ хотя бы раз в год?
 Каждый человек, который сталкивался с болезнью глаза-в-глаза, знает: успех лечения и длительность течения болезни напрямую зависит от ее своевременной... Новости медицины
409
28 сентября 2017  09:38
Как выбрать велотренажёр?
Как выбрать велотренажёр?
 Велотренажёр - это хороший способ поддерживать себя в хорошей форме в домашних условиях.  Новости медицины
293
Весь список
Туризм
15 ноября 2017  09:30
Бункер Жукова в Санатории Волга открыт для экскурсий в текущем году Объект находится на территории санатория «Волга».
Бункер Жукова в Санатории Волга открыт для экскурсий в текущем году
Объект находится на территории санатория «Волга». Туризм
449
10 ноября 2017  11:45
Россиян ждет безвиз в Латинскую Америку и на Карибы Ряд стран региона работают над открытием совместного посольства в РФ.
Россиян ждет безвиз в Латинскую Америку и на Карибы
Ряд стран региона работают над открытием совместного посольства в РФ. Туризм
212
8 ноября 2017  09:23
Гонконг стал самым привлекательным для туристов городом в 2017 году Москва не вошла в первую десятку.
Гонконг стал самым привлекательным для туристов городом в 2017 году
Москва не вошла в первую десятку. Туризм
220
Весь список
Образование
20 ноября 2017  13:39
Самарский университет подписал соглашение о сотрудничестве с образовательным центром “Сириус” Организации приступили к реализации нового проекта, связанного с поддержкой и обучением талантливых детей.
Самарский университет подписал соглашение о сотрудничестве с образовательным центром “Сириус”
Организации приступили к реализации нового проекта, связанного с поддержкой и обучением талантливых детей. Образование
103
20 ноября 2017  11:44
У каждого пятого родителя есть претензии к школе Больше всего нареканий вызывают нехватка педагогов и техническая оснащенность учебных заведений.
У каждого пятого родителя есть претензии к школе
Больше всего нареканий вызывают нехватка педагогов и техническая оснащенность учебных заведений. Образование
115
17 ноября 2017  10:14
Работа в Германии для студентов
 Германия как раз та страна, которая может покорить своей архитектурой, природой, отношением людей к труду, семье и жизни в целом Образование
63
Весь список

Культура
17 ноября 2017  13:14
На вокзале Самара состоится концерт, посвященный 90-летию Эльдара Рязанова Гости услышат самарского пианиста Вячеслава Шевердина.
На вокзале Самара состоится концерт, посвященный 90-летию Эльдара Рязанова
Гости услышат самарского пианиста Вячеслава Шевердина. Культура
381
16 ноября 2017  12:29
Самарцев приглашают на литературные мероприятия в рамках Дней Армении Они проходят в Самарской областной библиотеке.
Самарцев приглашают на литературные мероприятия в рамках Дней Армении
Они проходят в Самарской областной библиотеке. Культура
272
16 ноября 2017  11:03
В Самаре пройдет областной татарский праздник «Сембелэ». Вход на мероприятие свободный.
В Самаре пройдет областной татарский праздник «Сембелэ»
Вход на мероприятие свободный. Культура
225
Весь список
Мода
10 ноября 2017  17:51
Разновидности кед от компании «Converse»
Разновидности кед от компании «Converse»
 Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
85
25 октября 2017  18:14
Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
 Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом.  Мода
170
3 октября 2017  08:55
Платья в стиле ампир
Платья в стиле ампир
 Какая девушка не мечтала, будучи девочкой, стать принцессой? Сегодня у нас существует не так уж много возможностей для того, чтобы примерить платье похожее на... Мода
266
Весь список


Видео
24 августа 2017  10:48
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни. На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Криминал
4545
8 августа 2017  09:59
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
Машина была припаркована у пешеходного перехода.
Происшествия
1625
6 июня 2017  13:36
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника.
Криминал
8514
29 мая 2017  09:55
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео Об этом собщили очевидцы.
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео
Об этом собщили очевидцы.
ЖКХ
2364
22 мая 2017  09:52
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Аномалий специалисты не обещают.
Экология
9486
28 апреля 2017  09:27
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
2763
Весь список

Фоторепортажи
6 ноября 2017  20:20
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Генеральная репетиция Парада Памяти состоялась в Самаре: ФОТО
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Социум
1355
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
1706
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
1600
13 августа 2017  12:12
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги.
Спорт в регионе
1335
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
2961
1 мая 2017  17:10
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей.
Социум
2784
Весь список

Мероприятия
В Большеглушицком реабилитационном центре презентуют новое стационарное отделение «Вместе с мамой»
В Самаре состоятся всероссийские соревнования по боксу на призы Василия Шишова
Всех желающих приглашают принять участие во Всероссийской социальной интернет – кампании «Пристегнись, Россия!»
Весь список
Популярное
за сегодня

На ул. Галактионовской в Самаре ночью 80 человек тушили крупный пожар

1484

В Самаре на пересечении Московского шоссе и улицы Алма-Атинская "Mitsubishi" после столкновения с "Mercedes" перевернулась на крышу

847

Жители Сызрани, гуляя в лесополосе, нашли тайник с боевыми патронами

621
за неделю

В Самаре, ночью, на пересечении Московского шоссе и улицы Потапова погиб водитель "Лады" при столкновении с иномаркой

2526

Ночной пожар на ул. Главной в Самаре тушили 75 человек

1654

В Тольятти в результате ДТП с ГАЗелью погибли два человека

1628
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда