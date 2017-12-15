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Новости /  Общество /  Образование  

Три вуза Самарской области признаны центрами инновационного, технологического и социального развития региона

15 декабря 2017 14:26
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Подведены итоги конкурса среди российских университетов на право участвовать в приоритетном проекте «Вузы как центры пространства создания инноваций». Заявки на участие в конкурсе в Министерство образования и науки РФ поступили от 121 вуза из 63 субъектов
В четверг, 14 декабря, в Белгороде подведены итоги конкурса среди российских университетов на право участвовать в приоритетном проекте «Вузы как центры пространства создания инноваций». Заявки на участие в конкурсе в Министерство образования и науки РФ поступили от 121 вуза из 63 субъектов.

По результатам отбора 51 вуз признан университетским центром инновационного, технологического и социального развития региона, в котором находится. Среди них — Самарский национальный исследовательский университет им. академика С.П.Королева, Самарский государственный медицинский университет и Тольяттинский государственный университет.

Основные направления деятельности университетских центров будут заключаться в формировании привлекательной социальной среды и повышения качества жизни населения, использовании потенциала исследований и разработок, обеспечении доступа к современным технологиям, развитии в регионах отраслей экономики знаний, создании предпосылок и условий для структурного обновления экономики регионов.

Цель проекта: обеспечить устойчивую глобальную конкурентоспособность в 2018 году не менее 5, а в 2025 году не менее 10 ведущих российских университетов; создать в субъектах Российской Федерации в 2018 году не менее 55, а в 2025 году не менее 100 университетских центров инновационного, технологического и социального развития регионов.

Заявки для участия в конкурсе подали Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П.Королёва, Самарский государственный технический университет, Тольяттинский государственный университет, Самарский государственный медицинский университет, Самарский государственный экономический университет, сообщает пресс-служба облправительства.


ПЕРЕЧЕНЬ образовательных организаций высшего образования, признанных университетскими центрами инновационного, технологического и социального развития регионов (в соответствии с заявленной направленностью)


п/п           Образовательная организация высшего образования

1. Алтайский государственный университет
2. Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта
3. Белгородский государственный технологический университет
им. В.Г. Шухова
4. Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича
и Николая Григорьевича Столетовых
5. Волгоградский государственный технический университет
6. Волгоградский государственный университет
7. Воронежский государственный технический университет
8. Воронежский государственный университет
9. Вятский государственный университет
10. Дальневосточный федеральный университет
11. Донской государственный технический университет
12. Иркутский национальный исследовательский технический университет
13. Казанский (Приволжский) федеральный университет
14. Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ (КНИТУ-КАИ)
15. Кемеровский государственный университет
16. Костромской государственный университет
17. Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского
18. Кубанский государственный университет
19. Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова
20. Национальный исследовательский Томский государственный университет
21. Национальный исследовательский Томский политехнический университет
22. Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы Минина (Мининский университет)
23. Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева
24. Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского
25. Новосибирский государственный технический университет
26. Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева
27. Петрозаводский государственный университет
28. Поволжский государственный технологический университет
29. Самарский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения Российской Федерации
30. Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева
31. Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.
32. Севастопольский государственный университет
33. Северный (Арктический) федеральный университет имени М. В. Ломоносова
34. Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова
35. Северо-Кавказский федеральный университет
36. Северо-Осетинский государственный университет имени Коста Левановича Хетагурова
37. Сибирский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения Российской Федерации
38. Сибирский федеральный университет
39. Ставропольский государственный аграрный университет
40. Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина
41. Тихоокеанский государственный университет
42.Тольяттинский государственный университет
43. Тюменский государственный университет
44. Тюменский индустриальный университет
45. Ульяновский государственный университет
46. Уральский федеральный университет имени первого Президента России
Б.Н. Ельцина
47. Уфимский государственный нефтяной технический университет
48. Череповецкий государственный университет
49. Южно-Российский государственный политехнический университет имени М.И. Платова
50. Южный федеральный университет
51. Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова 
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