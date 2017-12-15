Три вуза Самарской области признаны центрами инновационного, технологического и социального развития региона

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По результатам отбора 51 вуз признан университетским центром инновационного, технологического и социального развития региона, в котором находится. Среди них —Основные направления деятельности университетских центров будут заключаться в формировании привлекательной социальной среды и повышения качества жизни населения, использовании потенциала исследований и разработок, обеспечении доступа к современным технологиям, развитии в регионах отраслей экономики знаний, создании предпосылок и условий для структурного обновления экономики регионов.Цель проекта: обеспечить устойчивую глобальную конкурентоспособность в 2018 году не менее 5, а в 2025 году не менее 10 ведущих российских университетов; создать в субъектах Российской Федерации в 2018 году не менее 55, а в 2025 году не менее 100 университетских центров инновационного, технологического и социального развития регионов.Заявки для участия в конкурсе подали Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П.Королёва, Самарский государственный технический университет, Тольяттинский государственный университет, Самарский государственный медицинский университет, Самарский государственный экономический университет, сообщает пресс-служба облправительства.ПЕРЕЧЕНЬ образовательных организаций высшего образования, признанных университетскими центрами инновационного, технологического и социального развития регионов (в соответствии с заявленной направленностью)п/п Образовательная организация высшего образования1. Алтайский государственный университет2. Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта3. Белгородский государственный технологический университетим. В.Г. Шухова4. Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевичаи Николая Григорьевича Столетовых5. Волгоградский государственный технический университет6. Волгоградский государственный университет7. Воронежский государственный технический университет8. Воронежский государственный университет9. Вятский государственный университет10. Дальневосточный федеральный университет11. Донской государственный технический университет12. Иркутский национальный исследовательский технический университет13. Казанский (Приволжский) федеральный университет14. Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ (КНИТУ-КАИ)15. Кемеровский государственный университет16. Костромской государственный университет17. Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского18. Кубанский государственный университет19. Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова20. Национальный исследовательский Томский государственный университет21. Национальный исследовательский Томский политехнический университет22. Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы Минина (Мининский университет)23. Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева24. Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского25. Новосибирский государственный технический университет26. Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева27. Петрозаводский государственный университет28. Поволжский государственный технологический университет31. Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.32. Севастопольский государственный университет33. Северный (Арктический) федеральный университет имени М. В. Ломоносова34. Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова35. Северо-Кавказский федеральный университет36. Северо-Осетинский государственный университет имени Коста Левановича Хетагурова37. Сибирский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения Российской Федерации38. Сибирский федеральный университет39. Ставропольский государственный аграрный университет40. Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина41. Тихоокеанский государственный университет43. Тюменский государственный университет44. Тюменский индустриальный университет45. Ульяновский государственный университет46. Уральский федеральный университет имени первого Президента РоссииБ.Н. Ельцина47. Уфимский государственный нефтяной технический университет48. Череповецкий государственный университет49. Южно-Российский государственный политехнический университет имени М.И. Платова50. Южный федеральный университет51. Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова