Три вуза Самарской области признаны центрами инновационного, технологического и социального развития региона

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В четверг, 14 декабря, в Белгороде подведены итоги конкурса среди российских университетов на право участвовать в приоритетном проекте «Вузы как центры пространства создания инноваций». Заявки на участие в конкурсе в Министерство образования и науки РФ поступили от 121 вуза из 63 субъектов. По результатам отбора 51 вуз признан университетским центром инновационного, технологического и социального развития региона, в котором находится. Среди них — Самарский национальный исследовательский университет им. академика С.П.Королева, Самарский государственный медицинский университет и Тольяттинский государственный университет, сообщает пресс-служба облправительства.Напомним, в 2017 году в рамках реализации приоритетного проекта Правительства Российской Федерации «Вузы как центры пространства создания инноваций» Министерством образования и науки Российской Федерации проводился отбор образовательных организаций высшего образования по созданию центров инновационного, технологического и социального развития регионов. Приоритетный проект направлен на включение университетов в решение задач устойчивого социально-экономического развития субъектов Российской Федерации. Паспорт проекта утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам в октябре 2016 года.Основные направления деятельности университетских центров будут заключаться в формировании привлекательной социальной среды и повышения качества жизни населения, использовании потенциала исследований и разработок, обеспечении доступа к современным технологиям, развитии в регионах отраслей экономики знаний, создании предпосылок и условий для структурного обновления экономики регионов.Цель проекта: обеспечить устойчивую глобальную конкурентоспособность в 2018 году не менее 5, а в 2025 году не менее 10 ведущих российских университетов; создать в субъектах Российской Федерации в 2018 году не менее 55, а в 2025 году не менее 100 университетских центров инновационного, технологического и социального развития регионовЗаявки для участия в конкурсе подали Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П.Королёва, Самарский государственный технический университет, Тольяттинский государственный университет, Самарский государственный медицинский университет, Самарский государственный экономический университет.