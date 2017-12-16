Три вуза Самарской области признаны центрами инновационного, технологического и социального развития региона
16 декабря 2017 13:50
157
В четверг, 14 декабря, в Белгороде подведены итоги конкурса среди российских университетов на право участвовать в приоритетном проекте «Вузы как центры пространства создания инноваций». Заявки на участие в конкурсе в Министерство образования и науки РФ поступили от 121 вуза из 63 субъектов. По результатам отбора 51 вуз признан университетским центром инновационного, технологического и социального развития региона, в котором находится. Среди них — Самарский национальный исследовательский университет им. академика С.П.Королева, Самарский государственный медицинский университет и Тольяттинский государственный университет, сообщает пресс-служба облправительства.
Напомним, в 2017 году в рамках реализации приоритетного проекта Правительства Российской Федерации «Вузы как центры пространства создания инноваций» Министерством образования и науки Российской Федерации проводился отбор образовательных организаций высшего образования по созданию центров инновационного, технологического и социального развития регионов. Приоритетный проект направлен на включение университетов в решение задач устойчивого социально-экономического развития субъектов Российской Федерации. Паспорт проекта утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам в октябре 2016 года.
Основные направления деятельности университетских центров будут заключаться в формировании привлекательной социальной среды и повышения качества жизни населения, использовании потенциала исследований и разработок, обеспечении доступа к современным технологиям, развитии в регионах отраслей экономики знаний, создании предпосылок и условий для структурного обновления экономики регионов.
Цель проекта: обеспечить устойчивую глобальную конкурентоспособность в 2018 году не менее 5, а в 2025 году не менее 10 ведущих российских университетов; создать в субъектах Российской Федерации в 2018 году не менее 55, а в 2025 году не менее 100 университетских центров инновационного, технологического и социального развития регионов
Заявки для участия в конкурсе подали Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П.Королёва, Самарский государственный технический университет, Тольяттинский государственный университет, Самарский государственный медицинский университет, Самарский государственный экономический университет.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
16 декабря 2017 14:07
Выставка расположилась в задании музея им. П.В. Алабина. Социум
135
16 декабря 2017 13:49
Теперь водителям в темное время суток и вне населенных пунктов при выходе на проезжую часть или обочину придется надевать светоотражающую одежду. Так власти... Социум
125
16 декабря 2017 12:23
Специальное ограждение и вывеска, «пушка» для упаковки и официальный пакет документов, - именно этими признаками обладает легальный елочный базар. Социум
134
Здравоохранение
14 декабря 2017 13:12
Более 50 работников медучреждения будут отмечены заслуженными наградами и благодарностями. Здравоохранение
201
13 декабря 2017 09:32
Очень важно выявить инфекцию на начальном этапе и соблюдать рекомендации врача. Здравоохранение
156
12 декабря 2017 15:14
В начале 2017 года мы занимали 14 место, а пять лет назад были на втором месте. Здравоохранение
205
Новости медицины
16 декабря 2017 13:34
В современном мире очень много людей, которые следят за своим питанием. Так давайте разберемся, что же такое культура питания и для чего она нужна? Новости медицины
30
8 ноября 2017 22:02Пероксидная система – главное средство для дезинфекции линз
Офтальмологи рекомендуют запомнить простое правило: чем дольше служат линзы, тем больше средств понадобится для ухода за ними. Владельцам одноразовых КЛ... Новости медицины
504
17 октября 2017 09:19
Каждый человек, который сталкивался с болезнью глаза-в-глаза, знает: успех лечения и длительность течения болезни напрямую зависит от ее своевременной... Новости медицины
672
Туризм
15 декабря 2017 13:26
Об этом сообщил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович. Туризм
203
14 декабря 2017 10:10
В прошлом году РФ посетили более 1,2 млн китайцев. Туризм
135
6 декабря 2017 12:50
Город занял в рейтинге седьмое место. Туризм
249
Образование
16 декабря 2017 13:50
Заявки на участие в конкурсе в Министерство образования и науки РФ поступили от 121 вуза из 63 субъектов. Образование
156
16 декабря 2017 10:11
Заседание провел заместитель председателя Правительства РФ, председатель наблюдательного совета вуза Дмитрий Рогозин. Образование
130
15 декабря 2017 15:54
Всего было подано более 60 заявок в акселератор, из которых в программу прошли 20 проектов, и только 10 будут выступать на финальной питч-сессии. Образование
139
Культура
15 декабря 2017 16:55
Фестивальные мероприятия будут проходить с 31 декабря по 2 января на ул. Тверской от Триумфальной до Манежной площади, а также на Охотном ряду, Театральном... Культура
122
13 декабря 2017 11:48
Гостей ждут танцы и показательные выступления бальных пар. Культура
244
13 декабря 2017 09:02
Вход на мероприятие свободный. Культура
199
Мода
10 ноября 2017 17:51
Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
323
25 октября 2017 18:14Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом. Мода
387
3 октября 2017 08:55
Какая девушка не мечтала, будучи девочкой, стать принцессой? Сегодня у нас существует не так уж много возможностей для того, чтобы примерить платье похожее на... Мода
505
Видео
24 августа 2017 10:48
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух. Криминал
5533
8 августа 2017 09:59
Машина была припаркована у пешеходного перехода. Происшествия
2050
6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
8970
29 мая 2017 09:55
Об этом собщили очевидцы. ЖКХ
2694
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
10461
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
3082
Фоторепортажи
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
2555
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
1671
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
2046
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
1939
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
1627
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
3262
Мероприятия