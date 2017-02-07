Тотальный диктант в этом году пройдет 8 апреля
7 февраля 2017 09:37
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Тотальный диктант пройдет 8 апреля 2017 г. в 800 городах и селах России и за ее пределами, а текст, специально подготовленный для диктанта современным российским писателем, напишут более 200 тысяч человек. Имя автора диктанта держится в секрете и будет объявлено 1 марта.
В планах проекта на 2017 год – расширение географии и увеличение количества участников проекта, в первую очередь за счет привлечения малых городов и сел России. Большое внимание организаторы уделят расширению теста для иностранцев в рамках Тотального диктанта (TruD), пилотно стартовавшего в прошлом году.
В 2016 году текст Тотального диктанта был посвящен древнему миру (возникновение письменности, Олимпийские игры в Древней Греции, история театра) и содержал такие слова как эллины, шумеры, финикийцы, клинопись, иероглифы, сатиры и др. Чтобы верно их написать, одного только знания орфографических правил недостаточно: нужно знать эти слова, помнить, что они означают, подчеркивают лингвисты.
Проведенный филологами анализ около 150 000 работ показал, что подавляющим большинством участников Тотального диктанта (98,87%) эти слова были написаны без ошибок. Экспертный совет Тотального диктанта считает, что это говорит о высоком культурном уровне и эрудиции участников акции.
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