Тольяттинская площадка СИБУРа и СамГТУ заключили соглашение о сотрудничестве

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Тольяттинская площадка СИБУРа и Самарский государственный технический университет заключили соглашение о сотрудничестве, которое направлено на развитие инновационных проектов, научных разработок и стартапов в сфере нефтехимии на территории индустриального парка «Тольяттисинтез».Стороны намерены развивать долгосрочные партнерские отношения, направленные на применение в промышленном производстве инновационных разработок университета, осуществление совместной научно-исследовательской деятельности по подготовке кадров и решению научных и производственных задач, а также развитию наставничества.