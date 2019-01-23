Талантливые студенты Самарской области получат награды

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На встрече соберутся студенты, которые в 2018 году достойно представляли Самарскую область на международных и всероссийских конкурсах, и активисты молодежного движения региона. Участники обсудят самые актуальные молодежные проекты на 2019 год. Им презентуют федеральный конкурс «Послы Тавриды», победители которого будут выбирать участников на Всероссийский форум молодых деятелей культуры и искусства «Таврида 5.6», участвовать в молодежных обменах и на самом высоком уровне представлять наш регион.В ближайшее время будет запущена федеральная форумная кампания, которая претерпит значительные изменения, по сравнению с прошлыми годами. Студентам предложат принять участия в ряде форумов.Самым приятным моментом встречи станет награждение студентов дипломами и благодарственными письма от Губернатора Самарской области и министерства образования и науки региона.Мероприятие пройдет 25 января в 15:00 в молодежном лофте StrelkaHall, по адресу: Вилоновская, 30, передает пресс-служба облправительства.