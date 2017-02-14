Светлана Бакулина: «Родители нервничают из-за ЕГЭ, потому что не знают, что это такое. Мы должны максимально открыть для них эту процедуру».

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«Мы проводим ЕГЭ 16 лет. И есть три составляющие получения хорошего результата на ЕГЭ. Это знание предмета, умение работать с бланками и вообще в процессе самого экзамена и правильный психологический настрой. Если с первой и второй позицией больше работают в школе, то с третьей нам нужна поддержка родителей, чтобы дети правильно настроились на экзамен. Каждый раз мы ищем какие-то новые формы, вот в этом году мы решили провести ЕГЭ по русскому языку для родителей. Мы хотим, чтобы они побывали на экзамене, чтобы они увидели эти контрольно-измерительные материалы, посмотрели саму процедуру. Чаще всего родители нервничают из-за того, что они не понимают и не знают, что это такое. Вот когда они в это окунутся, когда они это увидят, мы очень надеемся, что и дома будет более спокойная обстановка, более правильный настрой. У нас задача — максимально открыть процедуру сдачи экзамена для родителей. До первого ЕГЭ — досрочного в марте — остается совсем немного времени. База данных сформирована, все зарегистрированы. В этом году будет чуть больше 14 тысяч выпускников. В этом году мы разделяем ППЭ (пункт проведения экзамена) для выпускников этого года и для тех, кто сдает экзамен не в первый раз. В этом году чуть-чуть возросло количество детей, выбравших физику, химию и биологию. Обществознание - меньше. Что касается технологии экзамена, в этом году печать КИМов (контрольно-измерительных материалов) будет вестись непосредственно на ППЭ. И там же будут потом сканироваться. В остальном процедура не поменялась для детей, за исключением одной позиции: из всех предметов, кроме иностранного языка, ушла часть с выбором ответов».