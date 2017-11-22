Студенты-геологи Политеха выступили на Межрегиональной конференции «Роснефть»

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Третьекурсникиприняли участие в работе студенческой секции по направлению «Геология нефтяных и газовых месторождений». Студенты заняли первое место по итогам представления доклада о петромагнитных исследованиях шлама в режиме реального времени.В конференции приняли участие 314 молодых специалистов компании, а также 17 студентов из шести вузов — ключевых партнеров предприятия. В студенческой секции выступили авторы 15 проектов, студенты, магистры и аспиранты РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина,Тюменского индустриального университета, Санкт-Петербургского горного университета, МГУ имени М.В Ломоносова, Уфимского государственного нефтяного технического университета.Научной работой студентов Политеха руководит старший преподаватель кафедры «Геология и геофизика», сообщает пресс-служба СамГТУ.