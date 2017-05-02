Студенты Самарского университета готовятся к летним практикам в ведущих российских и зарубежных компаниях

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Около 6000 студентов Самарского университета в ближайшие полгода пройдут производственные и преддипломные практики, в том числе на базе ведущих российских и международных компаний.Практика на производстве – это важный элемент образовательных программ, реализуемых Самарским национальным исследовательским университетом имени академика С.П. Королёва. В настоящее время на проведение практик в университете заключено около 800 долгосрочных и краткосрочных договоров. География компаний, где студенты и выпускники могут сделать шаг от теории к практике, - широка: от Калининграда до Дальнего Востока.Студенты инженерных специальностей проходят практику по всей стране на базе производственных и исследовательских центров ведущих российских и зарубежных корпораций: Госкорпорация «Роскосмос», Госкорпорация «Росатом», Госкорпорация «Ростех», АО «ОДК», Объединенная авиастроительная компания («ОАК»), «Газпром», «Вosch», «Schneider Electric», «Alcoa» (сейчас – «Arconic»).К примеру, в прошлом году студенты института авиационной техники Самарского университета проходили практику в корпорации «Иркут», где они получили возможность применить свои знания в рамках проекта «МС-21» - новейшего российского гражданского самолета, первый полет которого ожидается в этом году. Старшекурсников, изучавших CALS-технологии, направили в техотдел, в котором разрабатываются технологии изготовления панелей фюзеляжа «МС-21», сообщает пресс-служба вуза.