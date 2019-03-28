Студенты СамГТУ прошли отбор на Международный инженерный чемпионат «CASE-IN»
28 марта 2019 15:47
154
Начался чемпионат с торжественной церемонии, которую открыла представитель фонда «Надежная смена» Ольга Маслова.
– «CASE-IN» – это не только площадка для соревнований по решению инженерных кейсов. Это еще и площадка для обсуждения различных вопросов, связанных с развитием топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплекса, – отметила она. – Участниками сезона 2019 года стали более 7000 студентов 57 вузов России и стран СНГ. Я надеюсь, что эти ребята, сегодня выступающие в студенческой лиге, в будущем примут участие и в лиге молодых специалистов.
От лица опорного университета экспертов, участников и гостей чемпионата поприветствовал проректор по инновационной деятельности Константин Савельев.
– Политех уже пятый год выступает площадкой для проведения чемпионата, – подчеркнул он. – «CASE-IN» с каждым годом развивается, появляются новые лиги, открываются новые направления, становится больше участников. Во многом это связано с удачно выбранным форматом проведения соревнований – решении практико-ориентированных кейсов, представленных заказчиками. Студенты могут попробовать свои силы в решении реальной производственной задачи, а у нас появляется возможность укрепить связи с индустриальными партнерами. Этот фактор является ключевым для нас, как для технического университета – опорного вуза.
С приветственными словами к участникам обратились и представители предприятий-партнеров проекта.
Затем стартовала практическая часть чемпионата – защита участниками решений инженерных кейсов, над которыми студенты работали в течение 10 дней. Все задания были объединены общей темой – «Цифровая трансформация».
Каждый кейс представлял собой реальную производственную задачу, сформулированную по материалам компаний-партнеров «CASE-IN». Так, задание для направления «Нефтегазовое дело» было разработано при участии специалистов ПАО «Татнефть» и касался разработки нефтяного месторождения. Эксперты ПАО «СИБУР Холдинг» участвовали в создании кейса, посвященного работе ООО «СИБУР Тобольск» и АО «Воронежсинтезкаучук», по направлению «Нефтехимия». А задание по направлению «Электроэнергетика», в основе которого лежат системы диагностики силовых трансформаторов и линий электропередачи, подготовлено при содействии ПАО «ФСК ЕЭС».
Кроме того, в процессе решения кейсов ребята особое внимание уделяли энергоэффективности своих предложений. По инициативе титульного партнера чемпионата ООО «Транснефтьэнерго» в каждый кейс был включен вопрос по теме энергосбережения и энергоэффективности.
Сегодня ребята представили решения кейсов экспертной комиссии. В ее состав вошли руководители и специалисты отраслевых компаний, а также представители профессорско-преподавательского состава Политеха.
После разбора студенческих проектов и подведения итогов состоялась церемония награждения.
Победителями в направлении «Нефтехимия» стали три команды студентов химико-технологического факультета. Первое место заняла команда «Радикально-цепные» а составе Татьяны Лыжниковой, Махпал Адиловой, Ольги Репиной и Василины Фроловой. Вторыми стали Владимир Емельянов, Юлия Ямщикова, Алена Моргун и Станислав Спиридонов, их коллектив назывался «Хроматограф». А третье место эксперты отдали команде «Рандом», в которую вошли Анастасия Березовская, Илья Шепелев и Юрий Липатов.
В направлении «Нефтегазовое дело» участие принимали студенты нефтетехнологического факультета. Здесь лидерами стали участники команды «Гидроразрыв головного мозга» Мария Шумахер, Арсений Мельников, Артем Павельев и Дмитрий Лихошерстов. Второе место досталось коллективу «В дело» в составе Анны Теняевой, Дмитрия Пидгирного, Елены Петренко и Маргариты Красильниковой. Третьими стали Ирина Малкина, Наталия Фесенко, Дмитрий Коннов и Елена Плиева – команда «Тетрасинергия».
Студенты электротехнического факультета боролись за победу в направлении «Электроэнергетика». Чемпионом была названа команда «Системы и сети», ее участники – Елена Солдусова, Артем Савельев, Артем Проничев и Кирилл Чубаров. Второе место эксперты присудили мужскому коллективу «КБР 2.0» в составе Кирилла Полозова, Евгения Кукина, Кирилла Дятлова и Дмитрия Никитина. Третье место досталось Наталье Бондаревой, Юрию Грунису, Алексею Блинову и Виктории Белоглазовой из команды «Параллельная работа».
– К победе нас привела слаженная работа команды, а также знания и опыт, приобретенные на форумах, конференциях и чемпионатах разного уровня, – отметил Артем Проничев. – Особенно радует, что в этом году мы даже не прибегали к помощи экспертов, все решили своими силами. Еще добавлю, что меня, Елену Солдусову и Веронику Одрузову наградили почетными значками, как выпускников программы фонда «Надежная смена», поступивших на профильные направления подготовки. Мы вместе окончили технический лицей, посещали энергетический класс, а теперь учимся на электротехническом факультете.
Кстати, команды, занявшие первые места, будут представлять Политех в финале Международного инженерного чемпионата «CASE-IN» в Москве.
Проект входит в платформу «Россия – страна возможностей», созданную по инициативе Президента России.
Фото Александры Бражниковой/СамГТУ
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
28 марта 2019 18:47
28 марта в опорном университете состоялся очередной Ученый совет. Почетным гостем заседания стал председатель комитета Государственной думы по обороне, Герой... Социум
82
28 марта 2019 17:47
Для участия в конкурсе необходимо быть гражданином Российской Федерации и постоянно проживать на территории России. Социум
92
28 марта 2019 17:04
На фестиваль ежегодно собираются лучшие участники научно-технического творчества в возрасте от 6 до 30 лет, которые представляют свои уникальные разработки.... Социум
92
Здравоохранение
28 марта 2019 20:05Что выбрать: очки или линзы?
В настоящем мире, сейчас когда существует огромное количество различной техники. Все посвящают своё свободное время ей, не думая о последствиях. Здравоохранение
10
28 марта 2019 13:36
Показатели являются средними и могут меняться в каждом отдельном случае. Здравоохранение
144
27 марта 2019 12:55
Об этом губернатор заявил в Послании депутатам Самарской Губернской Думы и всем жителям региона. Здравоохранение
222
Новости медицины
14 марта 2019 06:08Диета при геморрое
К сожалению, с такой неприятной проблемой, как геморрой сегодня сталкиваются многие люди. Новости медицины
440
7 февраля 2019 08:44Качественное протезирование в Москве
Человек должен всегда следить за своим здоровьем, чтобы не возникало проблем. Новости медицины
506
4 января 2019 17:14
Наркотик – один из опаснейших ядов для человеческого организма. Его главная особенность в том, что он не только разрушающе действует на Новости медицины
794
Туризм
28 марта 2019 11:30
Споры законодателей о закрытии хостелов разбалансировали рынок. Туризм
168
26 марта 2019 12:53
Противниками поездок на 2-4 ночи с перелетом оказались 35% опрошенных. Туризм
182
13 марта 2019 10:59
Реже всего российские туристы вступали в драку с персоналом отеля или другими отдыхающими. Туризм
672
Образование
28 марта 2019 15:47
Победители представят вуз и регион в финале в Москве. Образование
153
28 марта 2019 11:56
Первые выпуски радиопередачи посвящены онлайн-экскурсиям по достопримечательностям Самары. Образование
149
27 марта 2019 19:22
Представлено инструментальное исполнительство 150 участников на музыкальных инструментах: фортепиано, скрипке, виолончели, флейте, гобое, кларнете, саксофоне,... Образование
226
Культура
28 марта 2019 12:33
Она включает свыше 80 живописных и графических работ. Культура
119
28 марта 2019 12:08
Выставка пройдет в Художественном музее. Культура
146
28 марта 2019 11:52
За час до концерта для зрителей начнется лекция петербургского балетоведа. Культура
126
Мода
12 марта 2019 11:49Толстовки с принтами, логотипами и атрибутикой
Для того чтобы сделать образ стильным и уникальным, самое время выбрать оригинальные толстовки на заказ. Мода
399
19 января 2019 17:32
Для того чтобы демонстрировать одежду в магазине или бутике, незаменимым атрибутом является манекен. Этот вид торгового оборудования весьма востребован. Мода
634
5 декабря 2018 20:08
Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом. Мода
1072
Видео
28 марта 2019 11:46
Полузащитник "Крыльев Советов" рассказал об уходе из команды, конфликте с Семиным и секретах Черчесова. Спорт в регионе
772
22 марта 2019 13:08
Животное успокоилось лишь после того, как хозяин перестал петь. В мире
4684
21 марта 2019 12:39
Лучшие отправятся на Всероссийский конкурс. Благоустройство региона
527
18 марта 2019 12:29
Производителю достаточно отправить заявку в региональный Минпромторг. Экономика региона
808
18 марта 2019 12:23
Одним из первых ее поздравил Губернатор регион Дмитрий Азаров. Социум
770
17 марта 2019 13:09
Малышке уже три месяца. В мире
1227
Фоторепортажи
26 марта 2019 18:01
По легенде возгорание произошло в кинозале. Социум
353
21 марта 2019 16:31
Работы на стройплощадке ведутся в две смены. Строительство
990
19 марта 2019 08:59
Горожане отпраздновали пятилетие воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Социум
1021
10 марта 2019 18:06
Гостей ждали всевозможные развлечения и богатые торговые ряды. Культура
1991
9 марта 2019 15:14
Горожане получили возможность познакомиться с трофейной техникой и экипировкой. Социум
2261
7 марта 2019 12:27
Для гостей организовали концерт, выставку и другие мероприятия. Культура
1351
Мероприятия