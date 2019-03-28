Студенты СамГТУ прошли отбор на Международный инженерный чемпионат «CASE-IN»

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Начался чемпионат с торжественной церемонии, которую открыла представитель фонда «Надежная смена» Ольга Маслова.– «CASE-IN» – это не только площадка для соревнований по решению инженерных кейсов. Это еще и площадка для обсуждения различных вопросов, связанных с развитием топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплекса, – отметила она. – Участниками сезона 2019 года стали более 7000 студентов 57 вузов России и стран СНГ. Я надеюсь, что эти ребята, сегодня выступающие в студенческой лиге, в будущем примут участие и в лиге молодых специалистов.От лица опорного университета экспертов, участников и гостей чемпионата поприветствовал проректор по инновационной деятельности Константин Савельев.– Политех уже пятый год выступает площадкой для проведения чемпионата, – подчеркнул он. – «CASE-IN» с каждым годом развивается, появляются новые лиги, открываются новые направления, становится больше участников. Во многом это связано с удачно выбранным форматом проведения соревнований – решении практико-ориентированных кейсов, представленных заказчиками. Студенты могут попробовать свои силы в решении реальной производственной задачи, а у нас появляется возможность укрепить связи с индустриальными партнерами. Этот фактор является ключевым для нас, как для технического университета – опорного вуза.С приветственными словами к участникам обратились и представители предприятий-партнеров проекта.Затем стартовала практическая часть чемпионата – защита участниками решений инженерных кейсов, над которыми студенты работали в течение 10 дней. Все задания были объединены общей темой – «Цифровая трансформация».Каждый кейс представлял собой реальную производственную задачу, сформулированную по материалам компаний-партнеров «CASE-IN». Так, задание для направления «Нефтегазовое дело» было разработано при участии специалистов ПАО «Татнефть» и касался разработки нефтяного месторождения. Эксперты ПАО «СИБУР Холдинг» участвовали в создании кейса, посвященного работе ООО «СИБУР Тобольск» и АО «Воронежсинтезкаучук», по направлению «Нефтехимия». А задание по направлению «Электроэнергетика», в основе которого лежат системы диагностики силовых трансформаторов и линий электропередачи, подготовлено при содействии ПАО «ФСК ЕЭС».Кроме того, в процессе решения кейсов ребята особое внимание уделяли энергоэффективности своих предложений. По инициативе титульного партнера чемпионата ООО «Транснефтьэнерго» в каждый кейс был включен вопрос по теме энергосбережения и энергоэффективности.Сегодня ребята представили решения кейсов экспертной комиссии. В ее состав вошли руководители и специалисты отраслевых компаний, а также представители профессорско-преподавательского состава Политеха.После разбора студенческих проектов и подведения итогов состоялась церемония награждения.Победителями в направлении «Нефтехимия» стали три команды студентов химико-технологического факультета. Первое место заняла команда «Радикально-цепные» а составе Татьяны Лыжниковой, Махпал Адиловой, Ольги Репиной и Василины Фроловой. Вторыми стали Владимир Емельянов, Юлия Ямщикова, Алена Моргун и Станислав Спиридонов, их коллектив назывался «Хроматограф». А третье место эксперты отдали команде «Рандом», в которую вошли Анастасия Березовская, Илья Шепелев и Юрий Липатов.В направлении «Нефтегазовое дело» участие принимали студенты нефтетехнологического факультета. Здесь лидерами стали участники команды «Гидроразрыв головного мозга» Мария Шумахер, Арсений Мельников, Артем Павельев и Дмитрий Лихошерстов. Второе место досталось коллективу «В дело» в составе Анны Теняевой, Дмитрия Пидгирного, Елены Петренко и Маргариты Красильниковой. Третьими стали Ирина Малкина, Наталия Фесенко, Дмитрий Коннов и Елена Плиева – команда «Тетрасинергия».Студенты электротехнического факультета боролись за победу в направлении «Электроэнергетика». Чемпионом была названа команда «Системы и сети», ее участники – Елена Солдусова, Артем Савельев, Артем Проничев и Кирилл Чубаров. Второе место эксперты присудили мужскому коллективу «КБР 2.0» в составе Кирилла Полозова, Евгения Кукина, Кирилла Дятлова и Дмитрия Никитина. Третье место досталось Наталье Бондаревой, Юрию Грунису, Алексею Блинову и Виктории Белоглазовой из команды «Параллельная работа».– К победе нас привела слаженная работа команды, а также знания и опыт, приобретенные на форумах, конференциях и чемпионатах разного уровня, – отметил Артем Проничев. – Особенно радует, что в этом году мы даже не прибегали к помощи экспертов, все решили своими силами. Еще добавлю, что меня, Елену Солдусову и Веронику Одрузову наградили почетными значками, как выпускников программы фонда «Надежная смена», поступивших на профильные направления подготовки. Мы вместе окончили технический лицей, посещали энергетический класс, а теперь учимся на электротехническом факультете.Кстати, команды, занявшие первые места, будут представлять Политех в финале Международного инженерного чемпионата «CASE-IN» в Москве.Проект входит в платформу «Россия – страна возможностей», созданную по инициативе Президента России.Фото Александры Бражниковой/СамГТУ