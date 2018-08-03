Студенты Политеха предлагают превратить остановки в арт-объекты
3 августа 2018 21:20
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– Идея превратить остановки в арт-объекты пришла спонтанно, когда я еще даже не знала о проведении конкурса. В нем я решила участвовать, чтобы моя задумка не пропадала зря, а была где-то задействована, – рассказывает Александра, идейный вдохновитель проекта.
В основе проекта лежит концепция реконструкции нескольких остановок около знаковых мест Самары. В представлении Александры остановка – это не просто место ожидания транспорта, а информационный арт-объект, проходя мимо которого жители и гости города смогут узнать о близлежащих достопримечательностях. Всеволод присоединился к работе над проектом позже и помог Александре с разработкой концепции предложенных остановочных павильонов.
Студенты выбрали семь знаковых мест Самары: Центральный автовокзал, Самарский университет, ботанический сад, Самарский политех, железнодорожный вокзал, музей им. Алабина и цирк. По задумке ребят, остановки должны изменить свой внешний вид в соответствии с той достопримечательностью, возле которой расположены. Например, остановка возле Центрального автовокзала приняла вид автобуса, а на боковом фасаде павильона возле музея им. Алабина можно увидеть очертания плана города с указанием на местоположение музея. В оформлении остановки рядом с Политехом заметны элементы официальной символики вуза.
Каждую остановку ребята предложили оснастить зарядными устройствами для телефона и wi-fi, а также разместить информационные стенды с картой конкретного района города. На карте будет отмечена сама достопримечательность и другие интересные для места, где можно развлечься или перекусить.
21 июля состоялась финальная часть конкурса, где выступили 143 человека в 12 номинациях. Александра Обухова и Всеволод Назаров представили свой проект перед комиссией в номинации «Малые архитектурные формы». Членов комиссии презентация заинтересовала, они побеседовали с ребятами о конструктивном решении проекта и дальнейших перспективах по его развитию.
– Я до последнего момента не была уверена в том, что мы сможем занять призовое место, – говорит Александра. – Даже вскочила от неожиданности, когда объявили, что наш проект в числе лучших.
По итогам конкурса проект студентов Политеха был удостоен диплома второй степени.
Работу над проектом ребята планируют продолжить. Александра отмечает, что хотелось бы привлечь внимание специалистов, которое помогут расширить проект, добавив в него новые идеи. Реализация этой идеи, по мнению девушки, несомненно, внесет вклад в культурное развитие нашего города, передает пресс-служба СамГТУ.
Эскизы Александры Обуховой
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