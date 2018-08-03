Студенты Политеха предлагают превратить остановки в арт-объекты

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– Идея превратить остановки в арт-объекты пришла спонтанно, когда я еще даже не знала о проведении конкурса. В нем я решила участвовать, чтобы моя задумка не пропадала зря, а была где-то задействована, – рассказывает Александра, идейный вдохновитель проекта.В основе проекта лежит концепция реконструкции нескольких остановок около знаковых мест Самары. В представлении Александры остановка – это не просто место ожидания транспорта, а информационный арт-объект, проходя мимо которого жители и гости города смогут узнать о близлежащих достопримечательностях. Всеволод присоединился к работе над проектом позже и помог Александре с разработкой концепции предложенных остановочных павильонов.Студенты выбрали семь знаковых мест Самары: Центральный автовокзал, Самарский университет, ботанический сад, Самарский политех, железнодорожный вокзал, музей им. Алабина и цирк. По задумке ребят, остановки должны изменить свой внешний вид в соответствии с той достопримечательностью, возле которой расположены. Например, остановка возле Центрального автовокзала приняла вид автобуса, а на боковом фасаде павильона возле музея им. Алабина можно увидеть очертания плана города с указанием на местоположение музея. В оформлении остановки рядом с Политехом заметны элементы официальной символики вуза.Каждую остановку ребята предложили оснастить зарядными устройствами для телефона и wi-fi, а также разместить информационные стенды с картой конкретного района города. На карте будет отмечена сама достопримечательность и другие интересные для места, где можно развлечься или перекусить.21 июля состоялась финальная часть конкурса, где выступили 143 человека в 12 номинациях. Александра Обухова и Всеволод Назаров представили свой проект перед комиссией в номинации «Малые архитектурные формы». Членов комиссии презентация заинтересовала, они побеседовали с ребятами о конструктивном решении проекта и дальнейших перспективах по его развитию.– Я до последнего момента не была уверена в том, что мы сможем занять призовое место, – говорит Александра. – Даже вскочила от неожиданности, когда объявили, что наш проект в числе лучших.По итогам конкурса проект студентов Политеха был удостоен диплома второй степени.Работу над проектом ребята планируют продолжить. Александра отмечает, что хотелось бы привлечь внимание специалистов, которое помогут расширить проект, добавив в него новые идеи. Реализация этой идеи, по мнению девушки, несомненно, внесет вклад в культурное развитие нашего города, передает пресс-служба СамГТУ.Эскизы Александры Обуховой