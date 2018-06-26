Студенты Политеха открыли новую «Эру» в дизайне модулей ГЛОНАСС

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Все призовые места в конкурсе завоевали студенты факультета машиностроения, металлургии и транспорта опорного университета, которые на конкурсной основе создали новый дизайн корпуса для бортового терминала системы экстренного реагирования при авариях «Эра ГЛОНАСС». Новая разработка холдинга «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех позволит обеспечить производство этих высокотехнологичных приборов из отечественных компонентов. По данным АО «НИИ микроэлектронной аппаратуры «Прогресс» годовая потребность в модулях составляет до 3 млн шт.Победителем конкурса признан Сергей Фадеев. Второе место у Никиты Трофименко и третьей стала Полина Мирошникова.Лучшие студенты ФММТ продемонстрировали высокий уровень владения методами и средствами компьютерного дизайна и 3D-моделирования, которые они планомерно развивали, начиная с самого первого семестра пребывания в стенах СамГТУ на ряде смежных кафедр факультета. При этом конкурс наглядно показал важность и перспективность реализации методики сквозной инженерно-графической подготовки бакалавров техники и технологии.Победители будут награждены грамотами министерства промышленности и технологий Самарской области и сертификатами на прохождение оплачиваемой стажировки в АО «НИИМА «ПРОГРЕСС».Участие в реальных проектах ведущих отечественных научно-технических объединений и производственных предприятий позволяет студентам на практике освоить технологии проектирования изделий мирового уровня, сообщает пресс-служба СамГТУ.Фото: пресс-служба СамГТУ