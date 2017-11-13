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Новости /  Общество /  Образование  

Студентом года в Самарской области стал студент СамГУПС

13 ноября 2017 12:17
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Студентом года в Самарской области стал студент СамГУПС Церемонию награждения, которая по традиции состоялась в МТЛ «Арена», открыл врио Губернатора Самарской области Дмитрий Азаров.
Церемонию награждения, которая по традиции состоялась в МТЛ «Арена», открыл врио Губернатора Самарской области Дмитрий Азаров.

В этом году на конкурс было подано рекордное количество заявок – 426. Из них лишь 183 претендента на гордое звание прошли строгий этап заочного отбора. Личное общение с жюри в рамках очного этапа определило 60 номинантов, которые предстали перед зрителями и болельщиками 12 ноября на церемонии вручения премии «Студент года – 2017».

Церемонию награждения, которая по традиции состоялась в МТЛ «Арена», открыл врио Губернатора Самарской области Дмитрий Азаров. Слова приветствия, произнесенные Дмитрием Игоревичем, были наполнены искренней радостью за ребят, уже в столь юном возрасте показывающих выдающиеся результаты своей деятельности. «Все, кто поднимется сегодня на эту сцену – уже победители. Вы уже многого достигли, и я желаю вам не останавливаться в своем стремлении. Возможно, когда-то вы все разлетитесь отсюда. Летите, друзья мои, но только также, как и Сергей Ларионов многолетний капитан команды КВН Самарской области, возвращайтесь на родную землю и добивайтесь успехов здесь» - сказал Дмитрий Игоревич.

Главной интригой вечера, конечно, было присуждение Гран-при конкурса. Победитель, согласно правилам, выбирается из ребят, одержавших победу в своей номинации. Выбрать достойнейшего из достойных, безусловно, нелегко, поэтому зал с замиранием сердца ждал момента, когда будет произнесено заветное имя. И победителем стал Сергей Пушняк из СамГУПС.

Отметим, что второй год подряд обладателем Гран-при премии «Студент года» становится представитель СамГУПС, сообщает пресс-центр вуза.



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