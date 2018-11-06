Студент вуза из Самарской области стал лауреатом Национальной премии им. Александра Александровича Ежевского

108

Лауреатами Национальной премии в 2018 году стали 9 молодых конструкторов в области сельхозмашиностроения, представляющие вузы Кабардино-Балкарской Республики, Краснодарского края, Самарской, Ульяновской, Пензенской, Кемеровской, Тамбовской, Белгородской областей и Санкт-Петербурга.Роман Киселёв представил на конкурс проект «Повышение эффективности выращивания растений за счет стимуляции семян в магнитном поле».Были проведены экспериментальные исследования по воздействию магнитных и электрических полей на семена сельскохозяйственных культур, сконструированы установки магнитной и электрической стимуляции семян. В результате исследований удалось определить, что средняя длина проростков, семена которых были простимулированы в магнитном поле и электрическом поле, превышает среднюю длину проростков на контроле на 15-35%.Такие способы обработки увеличивают лабораторную и полевую всхожесть семян, размеры растений, приводят к усилению скорости прорастания подземных и надземных частей растений, в результате увеличивается урожайность и улучшается качество зерна.Авторитетная конкурсная комиссия, включающая руководство ведущих российских заводов по производству сельхозтехники, Ассоциации «Росспецмаш» и Минпромторга России, отметила высокий уровень работ студентов. Конкуренция была очень серьезной. Об этом говорит тот факт, что часто судьбу работ соискателей решали десятые и даже сотые доли среднего балла.В своих эссе победители конкурса рассказали, почему они выбрали путь инженера-конструктора, и каким видят развитие сельхозмашиностроения. У студентов есть четкое понимание, что без современных технологий невозможно развивать сельское хозяйство. А это одна из главных задач для России. Ведь «во все времена людям нужен хлеб». Некоторые учащиеся уже имеют опыт работы в агропромышленном комплексе.Торжественное награждение лауреатов пройдет 23 ноября 2018 года на площадке одного из ведущих мировых производителей сельхозтехники – Ростсельмаш. Студенты смогут не только ознакомиться с производственными мощностями компании, но также обсудить вопросы отрасли с руководством Ассоциации «Росспецмаш», представителями Минпромторга России, ведущих российских компаний сельхозмашиностроения, передает пресс-служба облправительства.