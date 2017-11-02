Студент СамГТУ выступил на международной конференции в Минске

63

Второкурсник теплоэнергетического факультета Политеха Илья Наплеков выступил как представитель междисциплинарной проектной команды «Компьютерный инжиниринг и цифровое производство». Он сделал доклад на тему «Математические методы моделирования поведения дымовых газов котельной для участка городской территории». Проект Ильи посвящен созданию системы, которая позволяет прогнозировать динамику областей распределения вредных выбросов топливопотребляющих установок для разных направлений и скоростей ветра, а так же для разных температур с учетом особенностей ландшафта.«Мой доклад вызвал широкую дискуссию, — отметил Илья Наплеков. — Спасибо нашему университету за возможность почувствовать себя частью научного сообщества, обсудить существующие проблемы, завести новые знакомства и обменяться контактами».Перспективами работы студента заинтересовались работники Курчатовского института Москвы, в частности члены Международной академии системных исследований (IASS), сообщает пресс-служба СамГТУ.Фото: samgtu.ru