Стройотряд Самарского университета установил производственный рекорд на студенческой стройке "Космодрома Восточный"

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Всего участниками юбилейной, V Всероссийской студенческой стройки на космодроме Восточный стали более 200 студентов из 13 регионов Российской Федерации. На протяжении двух месяцев бойцы строительных отрядов трудились на инфраструктурных объектах технического комплекса космодрома и микрорайона «Звездный».Стройотряды Самарского университета - постоянные участники всероссийских студенческих строек на Восточном с момента их организации в 2014 году. Они вносят значительный вклад в развитие главного гражданского космодрома России. Так, зимой 2018 года бойцы отряда «Эридана» перевыполнили план почти на 200%, установив абсолютный рекорд студенческой стройки на Восточном.Для будущих специалистов работа в строительных отрядах не только позволяет принять участие в реализации масштабных проектов национального значения, но и дает возможность лично познакомиться с будущим местом работы. Сейчас несколько выпускников Самарского университета, принимавших участие в первых студенческих стройках на Восточном, строят здесь успешную профессиональную карьеру и обеспечивают запуски российских ракет с этого уникального космодрома.Фото: super-orujie.ru