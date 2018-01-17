Стартовал региональный этап всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам
17 января 2018 15:56
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Региональный этап олимпиады проводится по следующим общеобразовательным предметам: астрономия, биология, география, информатика и ИКТ, иностранный язык (немецкий, английский, французский, итальянский, испанский, китайский), искусство (мировая художественная культура), история, литература, математика, обществознание, основы безопасности жизнедеятельности, право, русский язык, технология, физика, физическая культура, химия, экология, экономика.
Министерство образования и науки Самарской области является организатором регионального этапа олимпиады.
В 2018 году региональный этап олимпиады проводится с 11 января по 22 февраля на базе образовательных учреждений высшего образования Самарской области.
Участниками регионального этапа олимпиады являются обучающиеся 9-11-х классов организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам основного общего и среднего общего образования.
Олимпиадную эстафету 11-12 января 2018 года открыл французский язык. Финальные «языковые» олимпиады пройдут 21-22 февраля по итальянскому, испанскому и китайскому языкам.
Подробная и оперативная информация о проведении регионального этапа олимпиады размещена на сайте Самарского института повышения квалификации и переподготовки работников образования, сообщает пресс-служба минобразования Самарской области.
Даты проведения
Предмет
11,12 января 2018 г.
Французский язык
13 января 2018 г.
Право
15 января 2018 г.
Литература
16 января 2018 г.
Искусство (мировая художественная культура)
17, 19 января 2018 г.
Физика
18 января 2018 г.
Русский язык
20 января 2018 г.
Экономика
22, 23 января 2018 г.
Биология
24 января 2018 г.
Астрономия
25, 26 января 2018 г.
Химия
27, 29 января 2018 г.
Информатика и ИКТ
30 января 2018 г.
География
31 января, 1 февраля 2018 г.
Математика
2, 3 февраля 2018 г.
История
5, 6 февраля 2018 г.
Обществознание
7, 8 февраля 2018 г.
Экология
9, 10 февраля 2018 г.
Физическая культура
12, 13 февраля 2018 г.
Английский язык
14, 15 февраля 2018 г.
Технология
16, 17 февраля 2018 г.
ОБЖ
19, 20 февраля 2018 г.
Немецкий язык
21,22 февраля 2018 г.
Итальянский язык
Китайский язык
Испанский язык
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