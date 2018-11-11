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Сегодня регион узнает имя лучшего студента-2018

11 ноября 2018 16:12
289
Определены претенденты на победу в 12 номинациях.
Сегодня регион узнает имя лучшего студента-2018.

Считанные минуты остались до старта церемонии награждения.

На конкурс поступило б.400 заявок со всей Самарской области.

Определены претенденты на победу в 12 номинациях.

 Завершится праздник концертом группы Мальбэк и Сюзанна, передает пресс-служба департамента информационной политики СО. 
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Комментарии



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