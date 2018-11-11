Сегодня регион узнает имя лучшего студента-2018
11 ноября 2018 16:12
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Считанные минуты остались до старта церемонии награждения.
На конкурс поступило б.400 заявок со всей Самарской области.
Определены претенденты на победу в 12 номинациях.
Завершится праздник концертом группы Мальбэк и Сюзанна, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.
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