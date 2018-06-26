Сегодня медали из рук Дмитрия Азарова получили 26 «золотых» выпускников
26 июня 2018 21:10
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Церемония в здании правительства Самарской области положила начало чреде мероприятий, на которых, по инициативе Дмитрия Азарова, медали выпускникам-2018 будут вручать депутаты Госдумы и Самарской губернской думы, министры, главы городов и районов, почетные граждане области. В этом году за особые заслуги отметят более двух тысяч отличников.
Сегодня медали из рук губернатора получили 26 «золотых» выпускников – победители всероссийских предметных олимпиад и творческих конкурсов, лауреаты губернских премий для одаренных детей, призеры спортивных соревнований.
«Золотые медалисты – люди особого статуса, - отметил, поздравляя выпускников, Дмитрий Азаров. – Вы можете с гордостью сказать, что школьные годы потратили не зря. Вы накопили знания, навыки, которые обязательно пригодятся в дальнейшем. Вы успешны во всех сферах – это важно для становления личности. Это характеризует человека разностороннего, талантливого во всем».
Дмитрий Азаров также пожелал выпускникам осознанно и ответственно подойти к выбору будущей профессии. Он подчеркнул, что знания и энергия молодых нужны области, и власти региона будут способствовать тому, чтобы талант каждого был востребован на родной земле.
«От вашего выбора зависит и выбор пути развития Самарской области. Важно выбрать тот путь, где вы наиболее эффективно сможете приложить свои знания, свои таланты. В Самарской области для этого есть все возможности. Мы сегодня создаем будущее нашей страны каждым своим шагом, каждым поступком, каждым выбором. Я очень надеюсь, что вы сделаете верный выбор», – сказал глава региона.
Напутствуя медалистов, Дмитрий Азаров отметил, что преграды, которые будут встречаться в жизни, – это не повод опускать руки.
«Вы должны помнить – сложности даны вам только для того, чтобы их преодолеть. Важно верить в себя и никогда не останавливаться на достигнутом. Надо ставить новые цели и каждый раз доказывать окружающим и, самое главное, себе, что любая задача вам по плечу. Достигайте, созидайте, творите. В добрый путь!», – обратился к медалистам Дмитрий Азаров.
Многие из «золотых» выпускников-2018 уже определились со своим будущим. Айгуль Нурутдинова из села Новое Мансуркино Похвистневского района будет подавать документы в Самарский университет и СамГТУ. «Эти два университета самые топовые в нашей области, и я буду рада, если поступлю в какой-то из них. Также надеюсь окончить вуз с красным дипломом», – не скрывает намерений выпускница.
Похвистневская гимназия им. С.В. Байменова выпустила во взрослую жизнь 30 парней и девушек, в том числе 12 золотых медалистов. На встречу с Дмитрием Азаровым был делегирован победитель всероссийского форума «Инженер – профессия творческая» в номинации «Физика» Михаил Сапунов.
«Я не учился ради золотой медали, я старался ради себя. С выбором я определился – буду поступать в Самарский университет или СамГТУ. Самара ближе, роднее и душе теплее в Самарской области», – говорит выпускник.
Из 26 медалистов семь человек подают документы в медицинский университет. Среди них, Алиса Ольхова из Жигулевска. Девушка – призер регионального этапа Всероссийской олимпиады по биологии, победитель акции «Ангел милосердия» в номинации «Судьбе наперекор», лауреат именной премии губернатора для одаренных детей и подростков. Накануне вручения медалей «За особые успехи в учении» с Алисой и другими медалистами, которые решили стать медиками встретился ректор вуза Геннадий Котельников. Своими знаниями они его поразили, признался председатель Совета ректоров вузов Самарской области.
«Этим ребятам бог дал способности и талант. У них большое будущее. Без всякого сомнения они будут всегда востребованы», – поделился Геннадий Котельников. сообщает пресс-служба облправительства.
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