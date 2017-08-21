Сборы денег с родителей детей-школьников признаны в Самаре незаконными

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Это решение способно ударить по всей системе взносов в школьные кассы.Школа оспаривала штраф в 100 тысяч рублей, наложенный на учреждение мировым судом после того, как районная прокуратура признала незаконными собираемые здесь с родителей взносы. В том числе некие «вступительные взносы» (школа опровергала, что это взносы за поступление), а также «стипендиальные выплаты» в пользу учителей.Информация об устоявшем решении мирового суда по 41-й школе произвела эффект разорвавшейся бомбы, поскольку незаконной была признана практика, имеющая место во многих школах, хотя размах пожертвований в них все-таки различен.