Самарцев приглашают принять участие в конкурсе на знание французского языка

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Альянс Франсез приглашает к участию в конкурсе на знание французского языка "Золотое перо". Запись производится до 16 марта 2017 г.Конкурс проходит в письменной форме и длится 2 часа.Три лучшие работы будут отправлены во Францию. Главный приз конкурса - поездка в Париж на одну неделю в марте 2018 года.А еще 200 участников конкурса станут обладателями Почетного Диплома.Для участия в конкурсе необходимо выслать заявку на адрес culture-samara@afrus.ru до 16 марта (17ч.).Конкурс пройдет 22 марта в 16.15 в Альянс Франсез Самара (ул.Высоцкого, 10).Результаты будут объявлены в июле 2017 года на сайте Альянс Франсез и на сайте langue-francaise.org, сообщает Альянс Франсез Самара.