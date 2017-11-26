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Новости /  Общество /  Образование  

Самарцев приглашают посетить мастер-класс "Изучение языков: мифы и легенды. Веселый интерактив-развенчание"

26 ноября 2017 10:52
121
Самарцев приглашают посетить мастер-класс
Участники разберут мифы, легенды, предрассудки и предубеждения о языке.

29 ноября (вторник) в 19:00 самарцев приглашают посетить мастер-класс "Изучение языков: мифы и легенды. Веселый интерактив-развенчание."
Участники разберут мифы, легенды, предрассудки, гордости и предубеждения, которые преследуют нас, когда мы уже вот совсем собрались выучить язык. У каждого из вас будет возможность найти свой философский камень - проверим все выдуманные и реальные методики на себе.

Программа:
- Секретные методики изучения языка. Поищем вместе.

- Митрофанушка или Обломов? Есть ли люди, не способные к языкам? и жизнь на Марсе...
- Что-то с памятью моею стало. Что делать? И кто виноват? Тестируем мнемотехники.
- Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего никому не скажу. Слышу и не говорю. Говорю и не слышу. Куда бежать?

Оплата по тарифам кофейни: 2.5руб/минута (2руб/минута по GreenCard)
Адрес: ул. Фрунзе, 91, New York Coffee.
Кофе, чай и сладости входят в стоимость участия.
   

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Комментарии



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