Самарцев приглашают написать географический диктант

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11 ноября на площадке Мультимедийного парка «Россия – Моя история» проверьте свои знания по географии! В России и за рубежом состоится Географический диктант РГО - масштабная просветительская акция, инициатором которой является Президент РФ Владимир Путин, проводится Русским географическим обществом в четвёртый раз.Напомним, в прошлом году участниками геодиктанта стали более 260 тысяч человек. Свои знания проверяла не только вся Россия, но и многие зарубежные страны: акция проходила в 25 государствах.Почетным гостем Геодиктанта в Историческом парке Самары станет «танцующий в небе человек», скайсерфер Дмитрий Оводенко. Член сборной России по парашютному спорту, многократный чемпион мира и Европы, трехкратный обладатель Кубка Мира по парашютному спорту, рекордсмен России.Географический диктант в Историческом парке Россия - Моя История в Самаре - отличная возможность проверить свои познания в области географии (12+).Регистрация: https://myhistory-samara.timepad.ru/event/840864/11 ноября (воскресенье)11:00 – начало регистрации!11.45 – встреча с почетным гостем, показ уникального видеоархива команды «Воздух».12.00 – начало диктанта.Адрес: ул. Красноармейская, 131, ТК "ГудОк", 3 этаж