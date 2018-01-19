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Новости /  Общество /  Образование  

Самарцев приглашают на дискуссионный клуб на французском языке

19 января 2018 09:00
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Самарцев приглашают на дискуссионный клуб на французском языке Вход свободный для всех желающих.
Вход свободный для всех желающих.

24 января, в среду в Самаре пройдет дискуссионно-игровой клуб с Флоранс Трёй. В этот раз организаторы предлагают собраться в уютном кафе "White Cup" (ул.Красноармейская, 15). Минимальный уровень владения французским языком для участия - А2. Начало мероприятия в 18.00, сообщает Альянс Франсез Самара. Вход свободный.

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