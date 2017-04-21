Самарцев приглашают на дискуссионный клуб на французском языке

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Всех желающих приглашают на дискуссионно-игровой клуб с носителем языка!Клуб ведет стажер Альянса Клеман Карье. Для участия в клубе необходим уровень владения французским языком не менее А2.Место и время проведения: 24 апреля в 18:00 в ресторане "Варенье" (ул.Ленинградская, 60, 2-ой этаж). Вход свободный.