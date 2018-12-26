Самарскому университету присвоено 4 звезды QS Stars (рейтинговое агентство)
26 декабря 2018 15:45
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Ведущее мировое рейтинговое агентство Quacquarelli Symonds (QS) из Великобритании присвоило Самарскому национальному исследовательскому университету имени академика С.П. Королева 4 звезды QS Stars.
Оценка выставляется по итогам комплексного аудита научной и образовательной деятельности, проверки всех количественных и качественных показателей, проводимого экспертами компании QS с выездом в кампус университета.
Всего оценивают более 50 различных показателей, которые затем группируются в восемь основных категорий и 4 дополнительные категории, из которых каждая получает свою оценку, в том числе от одной до пяти звезд.
Самарский университет получил наивысшие оценки экспертов QS – пять звезд сразу в четырех основных категориях из восьми: качество образования, уровень трудоустройства выпускников, развитие научно-образовательной инфраструктуры, а также инновационная деятельность.
В мире всего 10 университетов имеют оценку 5+ звезд QS Stars, 44 университета – 5 звезд, 63 университета – 4 звезды.
В России на декабрь 2018 года звезды рейтинговой системы QS Stars смогли получить лишь 14 университетов. Максимальная оценка - 5 звезд - только у МГИМО. 4 звезды получили 6 университетов, четыре из них являются участниками Проекта «5-100» – это Казанский федеральный университет, Российский университет дружбы народов, Сибирский федеральный университет и теперь Самарский университет. 3 звезды у Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, Нижегородского государственного университета имени Н.И. Лобачевского, Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ и другие.
“Звезды QS Stars это аналог общепринятой и всем понятной системы оценки качества отелей. Она проводится независимыми аудиторами и охватывает комплекс очень важных критериев, которые остаются незамеченными традиционными рейтингами. Между тем эти критерии очень важны для потенциальных абитуриентов. Они позволяют им понять, соответствует ли их ожиданиям конкретный университет, насколько комфортно здесь будет учиться и как полученное образование позволит строить успешную карьеру.
Очень важно, что эксперты дали наивысшую оценку нашему университету в такой категории как “инновации”. Она отражает не только уровень университетских разработок, но и качество нашей работы по их внедрению, в том числе в сотрудничестве с ведущими промышленными предприятиями и высокотехнологичными компаниями”, - отметил проректор по образовательной и международной деятельности Самарского университета Владимир Богатырев, передает пресс-служба Самарского университета.
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