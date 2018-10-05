Самарским ученым присуждена премия в области науки и техники

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Авторский коллектив под руководством, куда вошли ректор Самарского политеха, д.т.н., профессори проректор по международному сотрудничеству опорного университета, был награжден за работу «Комплекс обезвреживания отходов одоранта природного газа». На соискание премии работу выдвинуло дочернее общество корпорации – ООО «Газпром трансгаз Самара» (генеральный директор – Владимир Субботин).Предлагаемый комплекс позволяет решить проблему обезвреживания одоранта (искусственной добавки, придающей природному газу специфический запах) с помощью технологического раствора с добавлением озона. Дело в том, что остатки вещества относятся к отходам 2-3 класса опасности, поэтому емкости из под них не подлежат обычной утилизации. А существующие методы нейтрализации полностью уничтожить запах не могут. Очищающая установка, созданная учеными опорного университета, небольшая и мобильная, поэтому ее можно использовать там, где необходимо. К тому же она позволяет экономить на транспортировке емкостей и их утилизации.Победителем конкурса была признана работа «Создание и внедрение инновационных методов разработки месторождений с трудноизвлекаемыми запасами газа, позволяющих увеличить рентабельность добычи». Руководитель – генеральный директор ОАО «Севернефтегазпром» Владимир Дмитрук.Ежегодно ПАО «Газпром» вручает не более 10 премий. Лауреат получает денежное вознаграждение, диплом, почетный знак и удостоверение к нему. Дипломом награждаются также организации, выдвинувшие на конкурс работы, удостоенные премий. Авторы работы, занявшей первое место, получают специальные почетные знаки и дипломы, сообщает пресс-служба СамГТУ.Фото: Газпром