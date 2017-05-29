Самарский университет запатентовал в США технологию производства виброизоляторов из металлической резины
29 мая 2017 15:03
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Материал, в отличие от эластомеров, обладает высокими демпфирующими свойствами, способен противостоять агрессивным средам, высоким и низким температурам, глубокому вакууму, влажности, радиации и другим неблагоприятным внешним воздействиям. Такие свойства материал МР получает благодаря особой технологии плетения и прессования спиральных металлических нитей разного диаметра.
Демпферы на основе материала МР существенно превосходят по надёжности известные в России и за рубежом аналоги.
Благодаря удачному сочетанию редких свойств виброизоляторы из МР активно используются в отечественной космической технике.
Российские втулочные виброизоляторы занимают особое место среди аналогов, благодаря своей простоте и технологичности. У них малые габариты и вес, и при этом высокая статическая прочность. Кроме того, при массовом производстве стоимость изготовления упругопористых втулочных виброизоляторов невысока.
Задачей авторской группы разработчиков Самарского университета (Данила Давыдов, Геннадий Лазуткин, Петр Бондарчук, Александр Ермаков и Татьяна Волкова) было создание способа изготовления тонкостенных упругопористых втулок с улучшенными характеристиками надежности. В итоге им удалось разработать новый технологический процесс, который позволяет поставить на промышленную основу изготовление из металлорезины широкого ассортимента тонкостенных деталей, которые обладают высокой надежностью.
Области применения изделий из материала МР весьма разнообразны: машиностроение, нефтяная промышленность (буровые установки), авиационно-космическая сфера, железнодорожный транспорт (тепловозы), электронная техника, оборонное производство и многие другие.
«Одна из самых сложных задач, с которой мы сталкиваемся, занимаясь развитием инновационной деятельности - получение прибыли от научных разработок. Первый шаг на пути к коммерциализации научных проектов - патентование. Это длительный и трудоемкий процесс, но у нас есть ряд достижений на этом поприще. Вуз подал 17 международных заявок в страны-лидеры в промышленной сфере: США, Германию и Китай”, - комментирует начальник управления обеспечения инновационной деятельности Георгий Шестаков. - Получение первого в истории вуза американского патента показывает, что наши изобретения способны конкурировать с зарубежными инновациями на самом высоком уровне».
В Самарском университете десятилетиями ведется активная научно-исследовательская работа, что и стало одним из факторов включения вуза в федеральную программу повышения международной конкурентоспособности «Проект 5-100», сообщает пресс-служба Самарского университета.
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