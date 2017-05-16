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Российскому университету впервые доверено право провести мероприятие Управления ООН по вопросам космического пространства.
Самарский университет примет космический практикум ООН по вопросам космического пространства
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Новости /  Общество /  Образование  

Самарский университет примет космический практикум ООН по вопросам космического пространства

16 мая 2017 14:59
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Российскому университету впервые доверено право провести мероприятие Управления ООН по вопросам космического пространства.
Практикум «Формирование человеческого потенциала в области космических наук и технологий для устойчивого социально-экономического развития», проводимый Управлением ООН по вопросам космического пространства (United Nations Office for Outer Space Affairs), пройдет на базе Самарского университета с 30 октября по 2 ноября 2017 года.

За постсоветское время это второй случай проведения Управлением по космосу ООН мероприятия по космической тематике в России. Особую важность проведению практикума придаёт тот факт, что он будет проведен в преддверии международного события – четвертой конференции ООН по освоению и мирному использованию космического пространства UNISPACE+50 в 2018 году.

Среди четырёх главных заявленных тем UNISPACE+50 присутствует тема, которой будет посвящён предстоящий практикум в Самаре, - укрепление национальных космических инфраструктур и приумножение человеческого потенциала в области космических наук и технологий для обеспечения устойчивого социально-экономического развития человечества.

Мероприятие станет уникальной для России площадкой, на которой участники, представляющие многие страны, смогут поделиться опытом работы по национальным и международным космическим программам, обеспечивающим гармоничное продвижение человека в космическое пространство и активное использование достижений космонавтики для нужд людей. Особое внимание будет уделено развитию микроспутниковой космонавтики, наблюдению Земли из космоса, глобальным навигационным спутниковым системам, проблемам космической связи, телемедицины и использованию космической техники для прогнозирования стихийных бедствий.

Соглашение о проведении практикума было достигнуто в рамках заседания научного и технического подкомитета Комитета по мирному использованию космического пространства Организации объединенных наций, в котором приняла участие делегация Самарского университета.

С российской стороны организатором практикума выступает Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королёва в сотрудничестве с ракетно-космическим центром «Прогресс» при поддержке правительства Самарской области, Минобрнауки РФ и ГК “Роскосмос”.

Российские докладчики познакомят участников мероприятия с опытом и возможностями аэрокосмических предприятий и организаций Самарской области, в том числе по предоставлению пусковых услуг, включая попутные запуски наноспутников и малых космических аппаратов в интересах университетов и малых инновационных фирм.

«Я уверен, что это мероприятие станет знаковым для нашего университета, нашего региона и для нашей страны. Оно откроет новые возможности для установления контактов в области космических технологий и в области обучения иностранных студентов. Практикум, организованный совместно с ООН, будет посвящен, во-первых, шестидесятилетию запуска первого спутника, а во-вторых, 75-летию нашего университета. Таким образом, проведение этого практикума станет еще одним подтверждением статуса Самары как «космической столицы России»», - отметил ректор Самарского университета Евгений Шахматов.

Напомним, что Самарский университет с 2016 года принимает участие в работе комитета по космосу ООН. Год назад ректор университета Евгений Шахматоввыступил с докладом на 53 сессии научного и технического подкомитета комитета по мирному использованию космического пространства ООН. По результатам встреч, проведенных во время работы подкомитета, были заключены договоры с образовательными центрами подготовки в области космической науки и техники, учрежденными ООН, расположенными в Нигерии и Мексике. Также были подписаны документы о сотрудничестве с Национальным космическим агентством Нигерии (NARSDA) и университетом Arthur C. Clarke Institute for Modern Technologies (ACCIMT), Шри Ланка, сообщает пресс-служба Самарского университета.
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