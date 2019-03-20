Самарский университет приглашает юных исследователей-гуманитариев в Артек
20 марта 2019 14:55
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Самарский университет проводит конкурс с 2018 года в четыре этапа. Первый, заочный, завершается 31 марта, задача конкурсантов на этом этапе - продемонстрировать свои знания в области социально-гуманитарных наук в ходе теста. Второй этап проводится также заочно и заключается в выполнении исследовательских работ или проектов по темам, предложенным оргкомитетом конкурса, продлится он с 1 апреля по 10 июня.
Победителям второго этапа предоставляется возможность принять участие в серии очных мастер-классов по проблематике конкурса на площадках Самарского университета уже в ходе третьего этапа. А в финальный этап конкурса выйдут 50 лучших участников, которые осенью отправятся в Крым, где станут участниками профильной смены в МДЦ “Артек”. Также победители смогут добавить к своему портфолио еще и 10 дополнительных баллов к ЕГЭ при поступлении в Самарский университет.
“Конкурс “Универсум” призван популяризировать гуманитарные знания и вовлечь школьников в социокультурную и научно-исследовательскую деятельность. Его уникальность заключается в междисциплинарном подходе к осмыслению роли представителя молодого поколения - подростка 15-17 лет - в общественном, культурном и образовательном пространстве”, - говорит координатор конкурса Дарья Тимошина.
В 2018 году участие в “Универсуме” приняли 857 юных гуманитариев 9-10 классов из 67 регионов страны. Из них в число 50-ти лучших вошли 29 старшеклассников из 15 регионов Приволжского федерального округа. Наиболее активными оказались школьники из Нижегородской и Кировской областей, Башкирии, Татарстана и Удмуртии. В “Артеке” финалисты подготовили четыре проекта - разработали группы в социальных сетях для того, чтобы выстроить лингвистический и психологический портрет своих сверстников и определить, чем они отличаются от старшего поколения, передает пресс-служба Самарского университета.
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