Самарский университет приглашает на День открытых дверей
30 ноября 2017 14:52
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Самарский университет ведет подготовку специалистов по 320 образовательным программам. Отдельного внимания заслуживают новые программы вуза. Университет чутко реагирует на запросы рынка труда, и ориентируется на самый актуальный сегодня тренд - внедрение цифровой экономики практически во все востребованные отрасли и профессии. Высокотехнологичные компании-лидеры уже сейчас перестраивают производство на «цифровые рельсы». Учитывая, что запросы на “цифровых” специалистов будут только увеличиваться, Самарский университет и вводит новые программы обучения с 2018 года. Они охватывают широкий спектр направлений подготовки, от экономики до ракетостроения.
К примеру, Институт экономики и управления предлагает бакалаврам и магистрам новые программы “бизнес-модели цифровой экономики” и “бизнес-технологии цифровой экономики”. А факультет информатики совместно с компанией «Сбербанк Технологии» набирает студентов на программу “математическое моделирование в механике науки о данных”.
Новые образовательные программы дополняют традиционные направления подготовки, которые по праву считаются визитной карточкой вуза. Это космонавтика, авиация, фотоника и информационные технологии. Большой выбор образовательных программ абитуриентам представляют Социально-гуманитарный институт, Естественнонаучный институт и другие подразделения университета.
Более того, для того, чтобы получить качественное профильное образование и стажироваться за рубежом вовсе необязательно уезжать в столицу или за границу. Самарский университет сотрудничает с ведущими университетами мира, а также с российскими и иностранными корпорациями-лидерами в своих отраслях. Благодаря этому студенты вуза имеют возможность стажироваться на самых современных предприятиях и учиться в топовых университетах по всему миру. И количество партнеров университета только расширяется.
С 2018 года начнется набор на совместные англоязычные программы Самарского университета, среди них, в частности:
- Поддержка летной годности и управление безопасностью полетов (совместно с Кингстонским университетом, Лондон, Великобритания)
- Динамика полета космических аппаратов (совместно с Северо-западным политехническим университетом, КНР)
- Современные космические технологии и эксперименты в космосе (совместно с НПК «Разумные решения»)
- Применение наноспутников в космических исследованиях (совместно с НПК «Разумные решения»)
Кроме того, продолжается обучение и по недавно открытым с зарубежными партнерами англоязычным программам Института двигателей и энергетических установок, среди них, в частности:
Силовые установки и энергетические системы летательных аппаратов (Штутгарт, Германия);
Двигатели и энергетические системы летательных аппаратов (Турин, Италия);
Мехатронные системы (Лаппеенрантский технологический университет, Лаппеенранта, Финляндия);
Проектирование силовых установок и энергетических системы летательных аппаратов (Нанкинский университет аэронавтики и астронавтики, Нанкин, Китай).
Более подробно узнать о направлениях подготовки, особенностях совместных образовательных программ и тонкостях приемной кампании 2018 года все желающие смогут узнать на стендах факультетов и институтов. В частности, на стенде приемной комиссии будущие абитуриенты узнают о правилах приема, вступительных испытаниях, проходных баллах подготовительных курсов и олимпиад, о целевом приеме и платном образовании. Также они узнают о работе военной кафедры и центра занятости и карьеры, о внеучебной деятельности. Кроме того, в День открытых дверей будущие абитуриенты смогут задать интересующие их вопросы специалистам предприятий-партнеров Самарского университета.
День открытых дверей состоится 2 декабря с 11 до 14 часов в манеже Самарского университета по адресу: Врубеля, 29г.
После общеуниверситетского дня открытых дверей встречи с абитуриентами пройдут на всех институтах и факультетах, там можно будет более подробно ознакомиться с деятельностью факультета, познакомиться с преподавателями, записаться на экскурсии в лаборатории, сообщает пресс-служба Самарского университета.
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