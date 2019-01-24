Самарский университет поставил первую опытную партию виброопор для новых отечественных локомотивных дизелей ДМ-185

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На базе университета создано высокотехнологичное производство, которое будет обеспечивать постоянные объемы производства для заказчика работ холдинга «Синара-Транспортные Машины» (СТМ, входит в Группа Синара). Реализация проекта позволит привлечь до 2030 года в Самарскую область свыше 400 млн. рублей. Из этих средств свыше 70 млн. рублей будут перечислены в областной бюджет в виде налогов. При этом предприятия аэрокосмического кластера в рамках диверсификации производства будут загружены заказами по изготовлению комплектующих деталей виброопор более чем на 200 млн. рублей.«Проект выгоден для Самарского региона, поскольку позволяет выйти на огромный рынок: степень износа локомотивной техники превышает 60%, и РЖД планомерно ее обновляет. Вводятся новые тепловозы, старые ремонтируются. При этом программа РЖД по выпуску новых и модернизации старых тепловозов до 2030 года потребует изготовления почти 15 000 виброопор», - рассказал заместитель главного конструктора отраслевой научно-исследовательской лаборатории вибрационной прочности и надежности авиационных изделий (ОНИЛ-1) Самарского университета Данила Давыдов.Особенностью предложенного учеными университета материала МР (МР - металлический аналог резины) является его космическая основа - изначально он разрабатывался для демпфирования различных узлов на космических аппаратах. Многолетний опыт, полученный инженерами вуза в результате удачных экспериментов в космическом пространстве, нашел воплощение в наземных технологиях.«Применение уникального материала металлорезины, созданного и запатентованного учеными Самарского университета, позволяет нам обеспечить предъявляемые РЖД высокие требования по надежности. Изначально материал МР был разработан для космических аппаратов, а эксплуатация в космосе подразумевает экстремальные нагрузки – это и радиация, и вакуум, и агрессивные среды, и интенсивные динамические нагрузки, высокие и низкие температуры. Проверка космосом – лучшее практическое доказательство надежности МР», - подчеркнул Данила Давыдов.В 2018 году на конкурсе аванпроектов по проектированию виброопор для новых отечественных локомотивных дизелей ДМ-185 техническое предложение инженеров Самарского университета для новых дизель-генераторов оказалось более конкурентоспособным, чем у немецкого машиностроительного концерна Voith. По словам заместителя главного конструктора ОНИЛ-1 Самарского университета, при оценке предложений эксперты СТМ учитывали уникальность конструкторских решений, обеспечивающих высокие виброзащитные характеристики и надежность опор при эксплуатации в условиях сурового российского климата.Новые виброопоры рассчитаны на более высокие частоты, обладают повышенными демпфирующими свойствами и более технологичны. «Наши виброопоры создаются под испытания первого опытного образца нового двигателя. Также специалисты проведут сравнительный анализ наших «старых» форсированных опор и новых, – рассказал Данила Давыдов. - Заказчик предоставил нам свои технические требования на виброопоры для двигателей ДМ-185. Проанализировав их, мы поняли, что опыт конструкторских работ и знание возможностей материала МР позволяют нам предложить более надежную, технологичную и современную конструкцию. Мы изготовим наш вариант, и тот что был запланирован по ТЗ, а потом проведем стендовые испытания и выясним, какие опоры лучше».Однако выполнение проекта подразумевает исключительно финансирование работ по изготовлению опытной партии изделий и проведению их натурных испытаний, которые невозможно обеспечить без проведения изыскательских работ. Поэтому научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы вуза по созданию высокодемпфированных виброопор получили финансирование в рамках региональной программы «Создание благоприятных условий для инвестиционной и инновационной деятельности в Самарской области». Масштабный проект, в котором Самарский университет выступает головным исполнителем, позволит загрузить заказами предприятия аэрокосмического кластера региона, передает пресс-служба Самарского университета.Фото: пресс-служба Самарского университета