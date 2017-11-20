Самарский университет подписал соглашение о сотрудничестве с образовательным центром “Сириус”

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Самарский университет и “Сириус” определили формат для сотрудничества - вместе они реализуют образовательные программы, конкурсы, мероприятия в области космических исследований, ракетостроения, спутникостроения, электроники и мехатроники. Перечисленные направления являются междисциплинарными, благодаря этому школьники смогут проявить себя в нестандартных технических проектах.Также вуз и образовательный центр договорились, что профессора и молодые ученые Самарского университета будут выступать в «Сириусе» с тематическими лекциями - речь идет как о живом, так и интерактивном формате.Кроме того в рамках сотрудничества в “Сириусе” уже действует космическая лаборатория, на базе которой школьники могут реализовать самые смелые идеи. Предполагается, что преподаватели Самарского университета предложат школьникам тему для исследования, а затем выступят в качестве ее кураторов или экспертов.Все перечисленные совместные исследования и проекты будут реализовываться как на базе центра «Сириус», так и в Самарском университете.Еще одно направление взаимодействия - организация сочинским образовательным центром конкурса аналогичного Всероссийскому конкурсу юных инженеров-исследователей «Спутник» Самарского университета, сообщает пресс-служба вуза.