Самарский университет отмечает День науки грандиозным марафоном
7 февраля 2019 14:51
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В предстоящую пятницу и субботу Самарский университет устраивает грандиозный научный марафон. Гостей и участников праздника ждут открытые площадки, зрелищные шоу, разнообразные активити, эмоции и даже химические эксперименты в исполнении врио ректора Самарского университета Владимира Богатырева, передает пресс-служба амарского университета.
Что предлагает Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева в День науки:
“Азбука науки”
Программу праздничных мероприятий в пятницу, 8 февраля, откроет традиционный фестиваль юных ученых “Азбука науки”. В этом году он посвящен юбилею первого космонавта планеты Юрия Гагарина. На площадке вуза соберутся самые умные школьники и дошкольники, прошедшие серьезные конкурсные испытания. Они представят экспертам “Азбуки науки” свои исследовательские проекты по четырём направлениям конкурса. Оценит работы самарский космонавт Сергей Авдеев. Авторы наиболее неординарных предложений получат шанс включить свой проект в программу космических экспериментов на МКС. Для юных исследователей буду организованы две встречи, в ходе которых космонавту можно будет задать самые неожиданные и каверзные вопросы.
Когда: время работы фестивальных площадок 8 февраля 10.00-13.30.
Время встреч с Сергеем Авдеевым: 10.00-10.45 и 11.30-12.15.
Где: Самарский университет, Московское шоссе, 34, корп. 3 и 3 А.
Химическое шоу
В субботу, 9 февраля, эстафету подхватит всероссийский Фестиваль науки. В этот день студенты и молодые ученые естественнонаучного института Самарского университета проведут для участников фестиваля химическое шоу. Таким образом, гости шоу присоединяется к празднованию как Дня российской науки, так и 150-летия Периодической таблицы химических элементов имени Дмитрия Менделеева.
Врио ректора Самарского университета Владимир Богатырев лично продемонстрирует три самых ярких химических опыта. Смогут смешать реактивы и гости открытой химической лаборатории. А те, кто почувствует вкус к волшебству экспериментов, смогут записаться на курсы начинающего химика.
Когда: 9 февраля, 11.00.
Где: Самарский университет, Московское шоссе, 34 А, корп. 3.
“Открытая лабораторная”
Завершится научный марафон 9 февраля яркой научной всероссийской просветительской акцией «Открытая лабораторная». Проект стартовал в 2017 году и традиционно проходит в феврале в День российской науки. В 2018 году «лаборантами» стали 41 тысяча человек в 10 странах мира и в 65 городах России. В 2019 году она проходит в десятках странах мира. В процессе ответов на тестовые задания участники акции смогут выявить “белые” пятна и развеять стереотипы об окружающем мире.
В течении 30 минут участникам предложат перечень из 25 вопросов, заставляющих задуматься о том, как непривычно сложен наш мир: можно ли накормить семью одной животной клеткой? Кто изобрел рецепт «менделеевской» водки? Куда придешь, если будешь идти по красной стрелке компаса?
Регистрация на “Открытую лабораторную” активно идет, если вы хотите стать ее участниками регистрируйтесь по ссылке - https://samarskiy-universit.timepad.ru/event/891928/
Когда: 9 февраля в 12.00
Где: Самарский университет, Московское шоссе, 34 А, корп. 3.
Видео здесь.
Что предлагает Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева в День науки:
“Азбука науки”
Программу праздничных мероприятий в пятницу, 8 февраля, откроет традиционный фестиваль юных ученых “Азбука науки”. В этом году он посвящен юбилею первого космонавта планеты Юрия Гагарина. На площадке вуза соберутся самые умные школьники и дошкольники, прошедшие серьезные конкурсные испытания. Они представят экспертам “Азбуки науки” свои исследовательские проекты по четырём направлениям конкурса. Оценит работы самарский космонавт Сергей Авдеев. Авторы наиболее неординарных предложений получат шанс включить свой проект в программу космических экспериментов на МКС. Для юных исследователей буду организованы две встречи, в ходе которых космонавту можно будет задать самые неожиданные и каверзные вопросы.
Когда: время работы фестивальных площадок 8 февраля 10.00-13.30.
Время встреч с Сергеем Авдеевым: 10.00-10.45 и 11.30-12.15.
Где: Самарский университет, Московское шоссе, 34, корп. 3 и 3 А.
Химическое шоу
В субботу, 9 февраля, эстафету подхватит всероссийский Фестиваль науки. В этот день студенты и молодые ученые естественнонаучного института Самарского университета проведут для участников фестиваля химическое шоу. Таким образом, гости шоу присоединяется к празднованию как Дня российской науки, так и 150-летия Периодической таблицы химических элементов имени Дмитрия Менделеева.
Врио ректора Самарского университета Владимир Богатырев лично продемонстрирует три самых ярких химических опыта. Смогут смешать реактивы и гости открытой химической лаборатории. А те, кто почувствует вкус к волшебству экспериментов, смогут записаться на курсы начинающего химика.
Когда: 9 февраля, 11.00.
Где: Самарский университет, Московское шоссе, 34 А, корп. 3.
“Открытая лабораторная”
Завершится научный марафон 9 февраля яркой научной всероссийской просветительской акцией «Открытая лабораторная». Проект стартовал в 2017 году и традиционно проходит в феврале в День российской науки. В 2018 году «лаборантами» стали 41 тысяча человек в 10 странах мира и в 65 городах России. В 2019 году она проходит в десятках странах мира. В процессе ответов на тестовые задания участники акции смогут выявить “белые” пятна и развеять стереотипы об окружающем мире.
В течении 30 минут участникам предложат перечень из 25 вопросов, заставляющих задуматься о том, как непривычно сложен наш мир: можно ли накормить семью одной животной клеткой? Кто изобрел рецепт «менделеевской» водки? Куда придешь, если будешь идти по красной стрелке компаса?
Регистрация на “Открытую лабораторную” активно идет, если вы хотите стать ее участниками регистрируйтесь по ссылке - https://samarskiy-universit.timepad.ru/event/891928/
Когда: 9 февраля в 12.00
Где: Самарский университет, Московское шоссе, 34 А, корп. 3.
Видео здесь.
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