Самарский университет и Поволжский православный институт подписали соглашение о сотрудничестве

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На торжественном мероприятии присутствовали временно исполняющий обязанности министра образования и науки Самарской области Владимир Александрович Пылев, президент Самарского национального исследовательского университета, академик Российской академии наук, председатель Общественной палаты Самарской области Виктор Александрович Сойфер, ректор Самарского национального исследовательского университета, член-корреспондент Российской академии наук Евгений Владимирович Шахматов, ректор Поволжского православного института, доктор философских наук, член Общественной палаты РФ протоиерей Димитрий Лескин, представители администрации Тольятти, ректоры, проректоры и представители вузов, директора образовательных учреждений Тольятти, студенты Поволжского православного института, Гуманитарного колледжа, учащиеся Православной классической гимназии, МБУ «Школыимени Сергея Павловича Королёва».В рамках заключенного соглашения вузы намерены объединить научный, образовательный, инновационный и технологический потенциал для обеспечения развития кадрового потенциала Самарской Губернии. В соглашении определены два основных направлениясотрудничества: работа со школьниками, абитуриентами, в том числе - талантливыми, и повышение квалификации педагогических работников.Как пояснил ректор Поволжского православного института протоиерей Димитрий Лескин, программы взаимодействия будут носить открытый характер для всех образовательных учреждений Тольятти, Жигулевска, Сызрани и сельских поселений Ставропольского района. Многие программы рассчитаны не столько на студентов, сколько на старшеклассников, абитуриентов, для того чтобы они могли познакомиться с передовыми моделями и технологиями, сообщает пресс-служба Поволжского православного института.Фото: пресс-служба Поволжского православного института