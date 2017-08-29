Самарский технопарк примет около 1000 детей
29 августа 2017 10:59
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В понедельник, 28 августа, Самару посетил директор фонда новых форм развития Марина Ракова. В Самаре она побывала впервые, посетила Самарский университет и Самарский технический университет, а также министерство образования и науки региона.
Ракова она отметила, что в Самарской области много делается для выявления и обучения одаренных детей: «Мы будем рады учиться у вас и перенимать ваш опыт».
В частности, генеральный директор Фонда назвала достойным подражания опыт СамГТУ по работе с детьми по инженерным направлениям. Марина Ракова предложила региону принять участие в реализации приоритетного проекта «Доступное дополнительное образования для детей». «Вы можете получить федеральную поддержку, у вас для этого все есть», – отметила гендиректор.
Говоря о формате детских технопарков «Кванториум», Ракова отметила, что это, в первую очередь, связка интеллекта и производства, умение создавать продукт, который точно нужен людям. «Самарская область – родина технологий российского и мирового уровня: космос, оптика, наноматериалы, фотоника. Это отрасли, которые сами генерируют новые направления. Поэтому нет никаких сомнений, что площадки, которые начнут функционировать в Самаре и Тольятти этой осенью, станут прорывом и на уровне страны в целом», – отметила она.
Напомним, что детский технопарк станет частью Самарского областного центра детского-юношеского творчества учащихся. Это решение было принято в декабре прошлого года. На создание площадки правительство РФ выделило 52,3 миллиона рублей. Область добавила к этой сумме 62,5 миллиона рублей, из них 22 млн – из бюджета региона.
В настоящее время в здании технопарка идет ремонт. 16 сотрудников прошли обучение и готовы приступить к работе. В первый год площадка примет около 1000 детей, сообщает сайт облправительства.
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