Самарский пятиклассник выиграл международную олимпиаду по английскому

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Завершилась Международная онлайн-олимпиада по английскому языку Skyeng Super Cup Autumn 2017, в которой приняло участие 103 000 школьников из 3000 городов и населенных пунктов 23 стран мира.Пятиклассник из самарской школы №18 добился максимального результата - 100 баллов из 100 возможных - в основном туре и стал победителем в своей возрастной категории.Кроме того, Самара вошла в ТОП-3 городов, показавших наиболее высокий средний балл в основном туре - 70.3 балла из 100 возможных.По итогам онлайн-олимпиады, лучше всего английский язык знают школьники в 7 классе. Ученики выпускных (9-11) классов показали самые низкие результаты.