Самарский политех улучшил позиции в Национальном рейтинге университетов

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Опубликованы результаты Национального рейтинга университетов 2017 — специального проекта группы «Интерфакс», который реализуется при участии радиостанции «Эко Москвы». За год СамГТУ поднялся на три строчки и занял 62 место.Наиболее заметное улучшение ситуации наблюдается в категории «Бренд СамГТУ». В прошлом году университет занимал 91 позицию, в этом — 66. Прогресс заметен и в разделах «Образование (от 63 к 51 строчке), «Исследование» (от 77 к 66), «Социализация» (от 74 к 68), «Инновации» (от 55 к 45), сообщает сайт вуза.