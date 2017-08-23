Самарский политех проводит интерактивное научно-популярное мероприятие - "Парк науки"
23 августа 2017 09:51
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26 августа в новокуйбышевском филиале Самарского государственного технического университета состоится традиционный
научно-популярный праздник «Парк-науки».
Сбор и регистрация гостей «Парка науки» начнется в 10:00 на первом этаже филиала СамГТУ (г. Новокуйбышевск, ул. Миронова, 5). Работа площадок стартует в 11.00.
Площадкой для интерактивного познавательного мероприятия станет новокуйбышевский филиал Самарского политеха. Таким образом, организаторы хотят уберечь зрителей от возможных капризов погоды. Кроме того, новое место проведения праздника – учебные аудитории ведущего регионального вуза, полностью соответствуют основной идее мероприятия – популяризации науки.
Гостей «Парка наук» ждут не только полюбившиеся мастер-классы по химии, физике, биологии: с ними поделятся уникальной информацией о природе Самарского края, они узнают, что языки разных народов состоят в родстве и даже побывают в «камере телепортации», которая перенесет желающего в любую точку планеты и за ее пределы.
Свои инновационные разработки в области робототехники и 3D печати представят ученые Самарского политеха. Посетители смогут познакомиться с работой уникальных технических устройств – шагоходов, а также попробовать себя в роли шоколатье. И это далеко не все новинки и сюрпризы, которые партнеры мероприятия приготовили для публики.
В актовом зале учебного заведения новокуйбышевцы впервые смогут стать зрителями и слушателями проектов, представленных в новокуйбышевцам впервые.
В «битве ученых» «Science Slam» сойдутся молодые самарские ученые, которые расскажут публике о своих научных разработках и достижения. Вместо скучных докладов зрителей ждут десятиминутные зрелищные и увлекательные рассказы и презентации. Лучшего слэмера гости выберут с помощью шумомера, которым измеряют уровень громкости аплодисментов.
Гостям всех возрастов будет интересно услышать лекции, представленные самарским лекторием «Человек наук»: Наталия Лисицына (г. Москва), ведущая «Радио Москвы», диктор «Тотального диктанта», филолог, автор программ о русском языке, вместе со слушателями разберет речевые ошибки героев отечественных фильмов, а также в текстах песен известных музыкантов и определит правильность формулировок. Для всех без исключения будет интересна лекция Ирины Коляковой, к.и.н. (г. Самара) «Фотография как проводник: От Стиглица до селфи».
В рамках праздника будет доступен еще один новый формат – «Научный театр фантастики» (г. Тольятти), который покажет спектакль-почемучку «Удивительная планета». С героями постановки зрители найдут ответы на множество вопросов: почему небо голубое, почему идет дождь и текут реки, откуда берутся горы и почему извергаются вулканы, как появляется песок, камни, минералы, нефть и другие ископаемые, и на многие другие «почему», сообщает пресс-служба АО «ННК».
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