Самарский политех провел сессию областной программы «Взлет»

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16 февраля на базе опорного университета состоялась сессия областной научно-образовательной программы «Взлет» для школьников-членов губернаторского реестра творчески одаренной молодежи Самарской области в сфере науки и техники. Ее участниками стали без малого 200 учеников региональных школ.Открыла встречу проректор по учебной работе Ольга Юсупова. Она обратилась к молодежи с приветственным словом от ректората Политеха и рассказала о планах включения школьников в междисциплинарные проектные команды.– Проектная технология обучения сегодня одна из основных и в школе, и в вузе. Именно практико-ориентированная деятельность позволяет выпускникам приобрести навыки, необходимые для дальнейшего успешного развития в выбранной профессиональной сфере, – отметила Ольга Юсупова.Приветствие от имени министра образования и науки Самарской области Виктора Акопьяна зачитала консультант министерства Наталья Кудашева. Затем она наградила дипломами министерства и специальными призами от опорного университета победителей II областной научной конференции «Полет» студентов, магистрантов и аспирантов региона.Перед участниками сессии выступил директор института автоматики и информационных технологий Политеха Николай Губанов. Он подчеркнул роль и растущее значение информационных технологий с современном быстро меняющемся мире.Затем с лекций «Большие вызовы больших данных» выступил заведующий кафедрой «Вычислительная техника» Антон Иващенко. В лекции он объяснил основные понятия нового направления «большие данные», привел конкретные примеры разработок в области больших данных и наметил пути развития.– Темы цифровизации, обработки больших данных, искусственного интеллекта сегодня являются основным трендом. – подчеркнул эксперт. – И несмотря на то, что сейчас не все из присутствующих ассоциируют себя с программированием, все мы вовлечены в информационное пространство. У каждого есть смартфон и другие средства связи, мы ежедневно пользуемся компьютерами как в повседневной, так и в профессиональной деятельности. И с каждым годом роль цифрового мира в нашей жизни будет расти.Эстафету молодого ученого передали младшим товарищам студенты-исследователи Политеха. С презентациями своих перспективных проектов выступили студентка института автоматики и информационных технологий Александра Бражникова, представители электротехнического факультета Елена Солдусова и Артем Проничев, а также магистрант факультета машиностроения, металлургии и транспорта Багдат Тукабайов. Их выступления вызвали большой интерес школьников.В конце встречи и.о. заведующего межвузовской кафедрой «Информационные и развивающие образовательные системы и технологии» Зульфия Камальдинова рассказала об интеграции Самарской областной научно-образовательной программы «Взлет» и Всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы», передает пресс-служба СамГТУ.Фото: пресс-служба СамГТУ