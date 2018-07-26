Самарский политех ищет стартапы
26 июля 2018 14:43
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Конкурс МПК является ключевым инструментом по созданию новых центров компетенций и выводу стартапов на мировой рынок. Проводится с целью формирования профессиональных проектных команд, способных самостоятельно выйти на рынок и готовых к внедрению конкурентоспособных инновационных продуктов в виде технологии, опытного образца, услуги и др.
Главные критерии отбора – перспективная и амбициозная идея будущего проекта и возможность объединения в команду специалистов разного профиля. В конкурсе могут принять участие сотрудники как Самарского политеха, так и других вузов, научных объединений, компаний.
«Мы приглашаем к участию всех, кто желает внести свой вклад в развитие нашего региона и задавать инновационные тренды не только в масштабах города и области, но и всей страны», – подчеркнул проректор по инновационной деятельности СамГТУ Константин Савельев.
Заявки на участие в конкурсе принимаются в электронном виде на сайте su.samgtu.ru. Дополнительную информацию можно получить в Центре инженерного предпринимательства и инноватики по телефону (846) 337-23-24 и по электронной почте cipi@samgtu.ru. Конкурс междисциплинарных проектов проводится в рамках реализации программы развития Политеха как опорного университета до 2020 года, передает пресс-служба СамГТУ.
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