Самарский национальный исследовательский университет им. Королева улучшил позиции в рейтинге QS World University Rankings

В 2017 г. вуз впервые был включен в данное ежегодно составляемое британской компанией Quacquarelli Symonds исследование и вошел в группу вузов, разделяющих места с 800 по 1000. За один год Самарский университет переместился в группу вузов, занимающих позиции с 701 по 750.Развитие научного, образовательного потенциала Самарской области врио губернатора обозначал одним из приоритетов в своем Послании."Наши университеты, академические институты, технопарки должны стать точками генерации пространства инноваций, центрами цифровой трансформации экономики. Дать региону, стране конкретные продукты, технологии нового информационного века", — поставил задачу глава региона, зампредседателя наблюдательного совета Самарского университета Дмитрий Азаров.Продвижение университета в рейтинге подтверждает, что эта задача успешно решается ведущим вузом региона."Для нас продвижение в рейтинге QS World University Rankings очень важно. — отметил ректор Самарского университета Евгений Шахматов. — Рост произошел благодаря увеличению всех показателей, которые учитывают составители исследования, но самая положительная динамика зафиксирована по таким критериям, как "доля иностранных студентов" и "доля иностранных преподавателей". В нашем вузе сейчас учатся студенты из 70 стран мира — Европы, Азии, стран БРИКС и СНГ".В 2015 г. в жизни университета произошло важное событие — объединились сильные научно-образовательные школы двух больших коллективов — СГАУ и СамГУ. И теперь вуз работает на результат единой командой, что уже дает осязаемый эффект — об университете узнают все больше экспертов как российского, так и международного образовательного рынка."Научные коллективы вуза активно вовлечены в процессы интернационализации. В университете создаются для этого все условия: приглашаются ведущие иностранные ученые, преподающие на английском языке, появляется больше англоязычных образовательных программ по разным направлениям подготовки, наши ученые активно публикуют научные статьи в изданиях, индексируемых базами данных Scopus и Web of Science", — отметил Евгений Шахматов.Вуз сотрудничает с международными детскими центрами, собирающими талантливых абитуриентов из стран ближнего и дальнего зарубежья. Так, вместе с МДЦ "Артек" университет проводит всероссийский конкурс с международным участием "Спутник", финалисты которого приезжают в Крым и участвуют в научных исследованиях на базе созданных университетом лабораторий. Многие из тех, кто прошел школу "Спутника", затем выбирают для поступления Самарский университет."Мы развиваем новые междисциплинарные направления, которые открывают перед университетом большие возможности не только на национальном, но и на международном уровне", — заключил ректор.Всего в Самарской области четыре вуза, имеющих особый статус: Национальный исследовательский университет им. Королева, Технический университет, Тольяттинский государственный университет, Медицинский университет. В области действуют четыре академических института и три филиала институтов РАН. В губернии работают четыре академика и четыре члена-корреспондента РАН, более 800 докторов и 3 тыс. кандидатов наук.