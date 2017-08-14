Самарский институт бизнеса и управления лишился лицензии
14 августа 2017 10:37
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Учредитель вуза обязан будет перевести учащихся в другие высшие учебные заведения.
Рособрнадзор прекратил действия лицензии Самарского института бизнеса и управления.
Учредитель вуза обязан будет перевести учащихся в другие высшие учебные заведения на имеющие госаккредитацию программы по аналогичным направлениям подготовки с сохранением всех условий обучения, пишет ФедералПресс.
Решение Рособрнадзором было принято на основании постановления Арбитражного суда.
На сайте самого вуза сказано, что институт находится в стадии ликвидации.
Ранее Рособрнадзор лишил аккредитации ЧОУ ВО «Самарская гуманитарная академия». Академия осуществляет подготовку по направлениям «экономика и управление» и «юриспруденция»
Рособрнадзор прекратил действия лицензии Самарского института бизнеса и управления.
Учредитель вуза обязан будет перевести учащихся в другие высшие учебные заведения на имеющие госаккредитацию программы по аналогичным направлениям подготовки с сохранением всех условий обучения, пишет ФедералПресс.
Решение Рособрнадзором было принято на основании постановления Арбитражного суда.
На сайте самого вуза сказано, что институт находится в стадии ликвидации.
Ранее Рособрнадзор лишил аккредитации ЧОУ ВО «Самарская гуманитарная академия». Академия осуществляет подготовку по направлениям «экономика и управление» и «юриспруденция»
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