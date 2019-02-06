Самарский госмедуниверситет представил доработанную версию ветеринарного 3D-атласа

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Ученые и IT-специалисты Самарского государственного медицинского университета провели в Самарском государственном аграрном университете презентацию обновленной обучающей программы для студентов сельскохозяйственных вузов. Она представляет собой интерактивный 3D-атлас крупного рогатого скота.На примере организма коровы студенты уже могут изучать кожную, костную, мышечную системы и связочный аппарат. Программа дает возможность детализировать, сегментировать органы, изучать их расположение и функционал. «Наш опыт в создании цифровых образовательных продуктов говорит о том, что возможности по совершенствованию этого продукта безграничны. По желаниюзаказчика мы можем добавлять результаты гистологических исследований, 3D-модели органов в норме и патологии. А также на основе этих моделей сделать VR-атлас. До конца года мы представим 11 систем организма животного», - рассказал директор Института инновационного развития СамГМУ Александр Колсанов.Интерактивное пособие разрабатывается совместно с Самарским государственным аграрным университетом, который одним из приоритетныхнаправлений развития сделал цифровизацию сельского хозяйства. Аграрный вуз выступил заказчиком проекта, эксперты университета консультировали разработчиков атласа. «Мы хотим занять эту пока относительно свободную нишу, поэтому активно привлекаем индустриальных партнеров, - комментирует ректор СамГАУ Александр Петров. - Думаю, у нас с СамГМУ будут не только образовательные проекты и, что важно, востребованные на рынке».Завершить разработку планируется до конца года. За это время предстоит проработать схему коммерциализации продукта и найти компанию-партнера, которая займется продвижением и продажами, передает пресс-служба СамГМУ.