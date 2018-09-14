Самарский Политех принимает участие фестивале «От Винта!» - масштабном мероприятии по инженерии и отраслевой профориентации

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Студент Богдан Квитко и магистрант Алексей Демин с факультета машиностроения, металлургии и транспорта Самарского политеха представляют на демонстрационной площадке фестиваля макет гелиолитографа на искусственно воспроизведенной поверхности Луны.Напомним, гелиолитографическая лаборатория для строительного производства – междисциплинарный проект доцента кафедры инновационного проектирования Политеха Антона Ракова. Гелиолитограф способен фокусировать солнечный свет и спекать лунный грунт в твердые каменные детали. Полученный в результате реголит, искусственный камень, может быть использован для создания каменных конструкций на Луне.С разработкой самарцев уже ознакомились эксперты и VIP-гости фестиваля. Стенд молодых ученых Политеха посетила и группа школьников краснодарских школ.– Школьников привлекла сама идея – возможность непосредственно на Луне создавать искусственные лунные камни и использовать их при строительстве, – говорит Богдан Квитко. – Экспертов же интересовали вопросы транспортировки гелиолитографа и управления оборудованием, как проводились испытания лаборатории, каков состав лунного грунта.Гелиолитограф создается в рамках стратегического проекта "Полигон технологий" в соответствии с программой развития опорного университета, передает пресс-служба СамГТУ.Фото: пресс-служба СамГТУ