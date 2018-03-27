Я нашел ошибку
Главные новости: 
Это первый в России опыт передачи разработки медицинского вуза в серийное производство предприятия крупной госкорпорации.
Созданный в СамГМУ нейротренажер будут производить на предприятии концерна «Вега» - ГК «Ростех»
Также отменяется ограничение на торговлю алкоголем в местах общепита с 10 вечера до 10 дня.
В Самарской области убрали ограничения на продажу алкоголя в жилых домах
В морге Кемерово находятся тела 57 погибших от пожара в ТЦ «Зимняя вишня», сообщил РБК глава бюро, которое занимается доставкой тел погибших. РБК также поговорил с активистами группы, проверявшей морги, больницы и хладокомбинат.
Глава похоронного бюро Кемерово опроверг данные о сотнях погибших в ТЦ
По итогам голосования 151 территория из 397 заявленных будут благоустроены уже в этом году.
Реализация проекта «Формирование комфортной городской среды» пройдет под общественным контролем
Уже собрано более 880 подписей.
Жители Рубежного проводят сбор подписей против строительства крематория в Самаре
По данному факту правоохранительные органы проводят проверку.
Обнаруженный на пересечении улиц Минской и Черемшанской подозрительный предмет оказался муляжом взрывного устройства
Проект позволит гостям галереи погрузиться в пространство сотворчества художника и литератора и увидеть, как создается произведение.
В СОУНБ откроется выставка «Кухня» - истории создания одной книги
Конкурсный этап состоит из 5 заданий «Семья-2018» (по числу букв слова «СЕМЬЯ») и пройдет в период с 1 апреля по 25 мая 2018 года.
В Самаре открыт прием заявок на участие в конкурсе «Футбольная семья-2018»
сегодня  Вторник, 27 марта, 19:17
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  0 °C, Тольятти  0 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 27/03:
USD 57
-0.11
EUR 70.57
0.14
Искать
Новости /  Общество /  Образование  

Самарский Политех приглашает студентов на популярные лекции по математике

27 марта 2018 14:48
128
О науке в ретроспективе и ее новейших достижениях расскажет Алексей Савватеев.
29 марта по инициативе и при поддержке Самарского политеха состоятся открытые лекции Алексея Савватеева — ректора Университета Дмитрия Пожарского, профессора МФТИ, автора книги «Математика для гуманитариев. Живые лекции», а также проекта «100 уроков математики» для широкого круга мотивированных школьников. Лектор расскажет о математике в ретроспективе и назовет новейшие математические достижения мировой цивилизации.

На первой лекции слушатели повторят путь познания математики, стартуя от теоремы Пифагора и задачи о целых треугольниках, переходя к задаче о решениях уравнений в радикалах, и затем — к четырем знаменитым проблемам в теории построений циркулем и линейкой. Вторую лекцию Алексей Савватеев посвятит результатам в решении старых задач и целого ряда проблем в математике, логически связанных со знаменитыми задачами, уже решенными в общих чертах. В частности, он расскажет о простых близнецах, о замощениях плоскости и о гипотезе ABC, пришедшей на смену Великой Теореме Ферма.

«Многие направления обучения в Политехе тесно связаны с математикой, — отметил руководитель регионального учебно-научного центра „Информационная безопасность“ СамГТУ Александр Мочалкин. — Поэтому мы решили, что студентам будет полезно посетить лекции известного популяризатора этой науки».

Лекции начнутся в 18.00 в 500 аудитории главного корпуса Политеха (Молодогвардейская, 244), сообщает пресс-служба СамГТУ.



Фото:   Фото economyfaculty.gaidarfund.ru/ СамГТУ
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
27 марта 2018  18:20
Это первый в России опыт передачи разработки медицинского вуза в серийное производство предприятия крупной госкорпорации.
Созданный в СамГМУ нейротренажер будут производить на предприятии концерна «Вега» - ГК «Ростех»
Это первый в России опыт передачи разработки медицинского вуза в серийное производство предприятия крупной госкорпорации.  Социум
72
27 марта 2018  17:37
В морге Кемерово находятся тела 57 погибших от пожара в ТЦ «Зимняя вишня», сообщил РБК глава бюро, которое занимается доставкой тел погибших. РБК также поговорил с активистами группы, проверявшей морги, больницы и хладокомбинат.
Глава похоронного бюро Кемерово опроверг данные о сотнях погибших в ТЦ
В морге Кемерово находятся тела 57 погибших от пожара в ТЦ «Зимняя вишня», сообщил РБК глава бюро, которое занимается доставкой тел погибших. РБК также... Социум
135
27 марта 2018  17:29
По итогам голосования 151 территория из 397 заявленных будут благоустроены уже в этом году.
Реализация проекта «Формирование комфортной городской среды» пройдет под общественным контролем
 По итогам голосования 151 территория из 397 заявленных будут благоустроены уже в этом году. Социум
88
Весь список

Здравоохранение
26 марта 2018  23:36
В мероприятии приняли участие специалисты Самарского областного клинического противотуберкулезного диспансера им. Н.В. Постникова, волонтеры – студенты Самарского медицинского колледжа им. Н. Ляпиной и Самарского медицинского института «РЕАВИЗ», а также С
На территории самарского Центрального автовокзала состоялась акция «Остановим туберкулёз вместе!»
В мероприятии приняли участие специалисты Самарского областного клинического противотуберкулезного диспансера им. Н.В. Постникова, волонтеры – студенты... Здравоохранение
342
26 марта 2018  23:28
Главное послание конгресса: «Основы повседневной практики: от простой до сложной аритмии, от фибрилляции предсердий до инсульта».
Самарские врачи приняли участие в Европейском конгрессе
 Главное послание конгресса: «Основы повседневной практики: от простой до сложной аритмии, от фибрилляции предсердий до инсульта».  Здравоохранение
346
23 марта 2018  09:58
Бесплатное флюорографическое обследование проведут в самарском в СПИД-центре
Бесплатное флюорографическое обследование проведут в самарском в СПИД-центре
Можно будет сразу узнать результат. Здравоохранение
337
Весь список
Новости медицины
22 марта 2018  16:54
Лучшие ароматизаторы для электронных сигарет
Лучшие ароматизаторы для электронных сигарет
 Вкус генерируемого пара напрямую зависит от ароматических добавок в составе жидкости. Новости медицины
101
21 марта 2018  19:44
Препарат Ветмедин
Препарат Ветмедин
 Многие заводят в своем жилище животных. Они радуют нас, поднимают настроение, дарят приятные эмоции и преданны. И когда животные болеют, то это - настоящая беда... Новости медицины
150
19 марта 2018  21:47
7 домашних способов борьбы с астмой
7 домашних способов борьбы с астмой
 Для астмы характерны такие признаки как: кашель, затрудненное дыхание, приступы удушья. Если больному человеку вовремя не оказать помощь, он может умереть. Новости медицины
181
Весь список
Туризм
26 марта 2018  16:31
Выбор недвижимости в Праге
 Прага является не только столицей Чехии, но также одним из самых красивых городов Европы. Каждый год сюда приезжает огромное количество туристов с разных... Туризм
47
21 марта 2018  10:34
Самара вошла в первую пятерку городов для недорогих путешествий с детьми на весенние каникулы
Самара вошла в первую пятерку городов для недорогих путешествий с детьми на весенние каникулы
Российские туристы бронируют жилье в Самаре в дни весенних каникул в среднем на две ночи. Туризм
301
16 марта 2018  12:54
Финны предложили ввести безвизовый режим с Крымом Они хотели бы открыть на полуострове культурный центр.
Финны предложили ввести безвизовый режим с Крымом
Они хотели бы открыть на полуострове культурный центр. Туризм
483
Весь список
Образование
27 марта 2018  14:48
О науке в ретроспективе и ее новейших достижениях расскажет Алексей Савватеев.
Самарский Политех приглашает студентов на популярные лекции по математике
О науке в ретроспективе и ее новейших достижениях расскажет Алексей Савватеев.   Образование
127
27 марта 2018  13:02
Школьник из Самары победил во Всероссийском конкурсе «Открытый мир. Старт в науку»
Школьник из Самары победил во Всероссийском конкурсе «Открытый мир. Старт в науку»
Он трудился над своей работой на протяжении 4 лет на базе Самарского областного детского эколого-биологического центра. Образование
161
26 марта 2018  15:04
Предложенный алгоритм позволит блокировать распространение “эпидемии” при первых “симптомах” заражения.
Учёные Самарского университета предложили систему профилактики и защиты интернет-сервисов от хакерских атак
Предложенный алгоритм позволит блокировать распространение “эпидемии” при первых “симптомах” заражения.   Образование
341
Весь список

Культура
26 марта 2018  13:18
Памятник певице Лидии Руслановой появится в Саратове
Памятник певице Лидии Руслановой появится в Саратове
Открытие памятника должно состояться 27 марта.  Культура
197
26 марта 2018  10:30
В Тольятти пройдут гастроли знаменитого Cirque du Soleil Они продлятся с 30 мая по 3 июня.
В Тольятти пройдут гастроли знаменитого Cirque du Soleil
Они продлятся с 30 мая по 3 июня. Культура
174
24 марта 2018  12:40
Самарский театр Задумка примет участие в гала-спектакле в Москве
Самарский театр "Задумка" примет участие в гала-спектакле в Москве
Ребята выступят на сцене Большого театра. Культура
355
Весь список
Мода
10 января 2018  17:11
Простые футболки - особенности выбора
Простые футболки - особенности выбора
 Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования.   Мода
457
10 ноября 2017  17:51
Разновидности кед от компании «Converse»
Разновидности кед от компании «Converse»
 Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
790
25 октября 2017  18:14
Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
 Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом.  Мода
760
Весь список


Видео
12 марта 2018  12:45
Испанский спутник снял «Самара Арену» из космоса: видео Стадион обещают достроить к началу апреля.
Испанский спутник снял «Самара Арену» из космоса: видео
Стадион обещают достроить к началу апреля.
ЧМ-2018
1293
16 февраля 2018  14:00
Социологи назвали наиболее популярные покупки россиян в 2017 году Первое место в рейтинге занял мобильный телефон.
Социологи назвали наиболее популярные покупки россиян в 2017 году
Первое место в рейтинге занял мобильный телефон. В стране
789
15 февраля 2018  13:42
Состоялся первый в мире турнир роботов-лыжников: видео
Состоялся первый в мире турнир роботов-лыжников: видео
Турнир проходил на 80-метровом горнолыжном спуске.
В мире
718
12 февраля 2018  09:29
14-летняя жительница Тольятти покорила жюри ТВ-шоу «Ты супер»
14-летняя жительница Тольятти покорила жюри ТВ-шоу «Ты супер»
Она выступила с песней Dernière Danse от певицы Indila.
Культура
1531
30 января 2018  10:23
Вблизи самарских школ устанавливаются информационные таблички с благодарностью водителям за внимательность
Вблизи самарских школ устанавливаются информационные таблички с благодарностью водителям за внимательность
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
899
30 января 2018  09:52
В Самарской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в мошенничествах в различных регионах РФ Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших.
В Самарской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в мошенничествах в различных регионах РФ
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
1000
Весь список

Фоторепортажи
18 февраля 2018  16:34
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
Культура
1596
2 февраля 2018  10:42
В Самаре проходит V юбилейная международная выставка «УшиЛапыХвост» Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга».
В Самаре проходит V юбилейная международная выставка «УшиЛапыХвост»: ФОТО
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга».
Социум
927
20 ноября 2017  19:45
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель» Это 11500 магазин X5 Retail Group.
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель»
Это 11500 магазин X5 Retail Group.
Новости компаний
4201
6 ноября 2017  20:20
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Генеральная репетиция Парада Памяти состоялась в Самаре: ФОТО
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Социум
2389
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
2855
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
2731
Весь список

Мероприятия
Самарский Политех приглашает студентов на популярные лекции по математике
В Доме актера наградили победителей губернского конкурса «Самарская театральная муза-2017»
На территории самарского Центрального автовокзала состоялась акция «Остановим туберкулёз вместе!»
Весь список
  • Благотворительынй спектакль д‘Артаньян
Популярное
за сегодня

На стадионе «Самара Арена» идет монтаж звукоусилительной аппаратуры

402

"Самарские коммунальные системы" составили список злостных неплательщиков из частного сектора Самары

244

В Безенчуке стартовали соревнования по боксу памяти Владимира Кейлина

244
за неделю

Жительницу Отрадного оштрафовали за оскорбление участницы группы в «Viber»

1671

В Самарской области в этом году благоустроят более 150 общественных территорий

1349

МВД России разъясняет порядок выдачи и замены водительского удостоверения

1299
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда