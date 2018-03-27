Самарский Политех приглашает студентов на популярные лекции по математике

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На первой лекции слушатели повторят путь познания математики, стартуя от теоремы Пифагора и задачи о целых треугольниках, переходя к задаче о решениях уравнений в радикалах, и затем — к четырем знаменитым проблемам в теории построений циркулем и линейкой. Вторую лекцию Алексей Савватеев посвятит результатам в решении старых задач и целого ряда проблем в математике, логически связанных со знаменитыми задачами, уже решенными в общих чертах. В частности, он расскажет о простых близнецах, о замощениях плоскости и о гипотезе ABC, пришедшей на смену Великой Теореме Ферма.«Многие направления обучения в Политехе тесно связаны с математикой, — отметил руководитель регионального учебно-научного центра „Информационная безопасность“ СамГТУ Александр Мочалкин. — Поэтому мы решили, что студентам будет полезно посетить лекции известного популяризатора этой науки».Лекции начнутся в 18.00 в 500 аудитории главного корпуса Политеха (Молодогвардейская, 244), сообщает пресс-служба СамГТУ.Фото: Фото economyfaculty.gaidarfund.ru/ СамГТУ