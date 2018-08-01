Самарские университеты начнут обучение технологическому предпринимательству
1 августа 2018 16:54
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Учебный курс «Инновационная экономика и технологическое предпринимательство» разработан РВК совместно Экономическим факультетом МГУ им. М.В. Ломоносова и Университетом ИТМО. В рамках программы студенты научатся процессу формирования стартапа, попробуют разобраться в процессе коммерциализации НИОКР, смогут освоить методы формирования команды проекта, разработки плана мероприятий по выведению высокотехнологичного продукта на рынок. Программа обучения предназначена для студентов 3-4 курсов бакалавриата и может быть интегрирована как обязательный предмет или факультатив. Особенностью курса является то, что он полностью готов к включению в учебный план и не требует дополнительной адаптации.
Включением курса заинтересовались ведущие российские технические и естественно-научные вузы, которые готовят специалистов в области авиации, медицины, электротехники, ядерных технологий и пр. Больше всего вузов, получивших лицензию на внедрение курса находятся в Москве (в новом учебном году курс появится в МГУ, Московском Политехе, МАИ, МЭИ и МИФИ), Самаре (в Самарском университете имени академика С.П. Королева, СамГТУ, СамГМУ), Санкт-Петербурге (Университет ИТМО, СПбПУ), Калининграде (БФУ им. И. Канта), Нижнем Новгороде (НГТУ им. Р.Е. Алексеева, ННГУ им. Н.И. Лобачевского), Ставрополе (СтГАУ, СКФУ), Томске (ТГУ, ТПУ), Ростове-на-Дону (ДГУ), Магнитогорске (МГТУ им. Г. И. Носова) и других городах. В основу курса легла комбинация лучших российских и международных практик преподавания предпринимательства, при этом курс предполагает, что при необходимости каждый вуз может адаптировать его к своей отраслевой специфике.
«Мы будем работать над массовым распространением курса по всей России, но это не значит, что мы просто передаем методичку в вузы и забываем об этом. Качество преподавания не менее важно, чем количество студентов или количество проектов. Поэтому мы планируем поддерживать сообщество преподавателей, стимулировать дальнейшее улучшение курса. Совершенно необходимо, чтобы методика преподавания постоянно обновлялась и улучшалась, поскольку и сама сфера технологического предпринимательства находится в постоянном изменении под влиянием новых технологий», ― отметил директор по развитию инновационной экосистемы РВК Алексей Гусев.
Для того чтобы обучение на курсе носило прикладной характер, при выборе преподавателей приоритет отдается специалистам, имеющим опыт работы в бизнесе. Обучение методологии преподавания курса, организованное РВК, уже прошли более 50 потенциальных преподавателей.
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