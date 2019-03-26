Самарские студенты заняли второе место в олимпиаде Приволжского федерального округа «IQ ПФО»

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Два дня ребята состязались в пяти номинациях: «Управленческие поединки», «Парламентские дебаты», игра «Что? Где? Когда?», «Спортивное программирование» и «Робототехника». В общем зачете команда Самарской области, состоявшая из 14-ти человек, заняла второе место, на строчку выше расположилась сборная Республики Мордовия, а замкнула тройку победителей Оренбургская область.В отдельных номинациях студенты Самарской области также заняли призовые места: 1 место в секции «Программирование» Захаров Антон и Даниил Панин, 2 место в направлении «Что? Где? Когда?» команда «У Друзя в холодной войне», 3 место в «Парламентских дебатах» Байрамов Майк и Демидова Юлия и 3 место в «Робототехнике» Шишикин Иван и Колеганов Никита.С почетным вторым местом победителей поздравил Сергей Бурцев, заместитель министра образования и науки Самарской области - руководитель департамента по делам молодёжи:«Поздравляю с таким успехом! Регион богат талантливой молодежью, а наша главная задача развивать и поддерживать молодое поколение в их начинаниях. Отмечу, что в предыдущие годы команде региона не удавалось войти в тройку победителей. Результат этого года стал возможен благодаря системной работе по выявлению и поддержке талантливой молодёжи, проводимой по поручению губернатора Самарской области Дмитрия Игоревича Азарова».Стоит отметить, что «IQ ПФО» проводится уже в 4-й раз при поддержке аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в ПФО. Главными целями конкурса остаются развитие интеллектуальных способностей молодежи, передает пресс-служба облправительства.