Самарские студенты выиграли стипендии и гранты фонда Владимира Потанина

115

5 студентов из Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева будут получать ежемесячную стипендию Благотворительного фонда Владимира Потанина в размере 20 тыс. рублей в месяц до окончания обучения в магистратуре.Конкурс на получение именной стипендии проводится для студентов магистратур 75 ведущих вузов России. Отбор претендентов на стипендию проходит в два тура. В этом сезоне на конкурс была подана 6731 заявка (на 20% больше, чем в прошлом), к участиюбыли допущены 3852 участника, во второй (очный) тур прошли 1 945 студентов.По итогам двух туров были определены 500 победителей, представляющих разные научные школы и направления, от технических до гуманитарных. Наиболее популярным направлением среди победителей Стипендиального конкурса в этом сезоне стала юриспруденция, а также компьютерные науки и информационные технологии (по 7.6%), экономика 6.4%. Физики, химики и биологи составляют 10.6% всех победителей. Самыми редкими для конкурса направлениями оказались авиастроение (0.2%) и сельское хозяйство (0.4%).