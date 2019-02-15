Самарские студенты встретятся с автором летописи студенческих отрядов

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Встреча пройдет в рамках федерального проекта «Диалог на равных», в котором участвуют известные люди со всей страны, чтобы пообщаться со студентами на различные темы. С инициативой провести встречу с Владимиром Кириленко выступили бойцы Российских студенческих отрядов. Спикер – уникальный человек, один из идеологов РСО, написавший книгу, в которой отражается историческое развитие студенческих отрядов.На встречу смогут попасть все желающие, для этого необходимо зарегистрироваться на сайте АИС «Молодежь России» по ссылке https://myrosmol.ru/event/23341.День российских студенческих отрядов – один из самых молодых государственных праздников Российской Федерации. Впервые его стали праздновать в 2016 году, после подписания в 2015 году Указа Президента Российской Федерации «О Дне российских студенческих отрядов».Федеральный проект «Диалог на равных» проводится в 85 регионах России. В Самарской области организаторы: департамент по делам молодежи министерства образования и науки совместно с Федеральным агентством по делам молодежи.В рамках проекта в Самарской области в 2019 году уже проводились встречи с Сергеем Бурцевым, заместителем министра образования и науки Самарской области – руководителем департамента по делам молодежи, Игорем Шадриным, руководителем театра «Пластилиновый дождь», Вячеславом Воловым, единственным в стране пятикратным доктором наук.Место: Самарский университет, межвузовский медиацентр (ул. Врубеля, 29б), аудитория 408, передает пресс-служба облправительства.